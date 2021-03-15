İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler

15.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:03

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 238 bin 500 liralık okur yazarlık kursu ihalesi tartışma konusu oldu. İhaleyi kim kazanırsa kazansın gazeteci Enver Aysever, 20 kişiye toplamda 18 gün eğitim verecek. Aysever bu kurs için günlük 13 bin 250 lira kazanacak. Üstelik Aysever'in masraflarını da belediye karşılayacak.

Tunç Soyer'in başkanlık koltuğunda oturduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı içinde yaşam boyu eğitim projesi kapsamında okur yazarlık eğitimi vermek kararı aldı. Ancak belediyenin açtığı okur yazarlık kursu tartışma konusu oldu.

ENVER AYSEVER ŞARTI

İddiaya göre belediye gazeteci Enver Aysever ile sözleşme imzalanması şartı koydu. İhale kim tarafından kazanılırsa kazanılsın Aysever, kursun eğitmeni olacak.

18 GÜN İÇİN 238 BİN LİRA

Okuryazarlık kursu kapsamında, 18 yaşın üstünde 20 kişi eğitim görecek. Enver Aysever'in yol ve konaklama masrafları da belediye tarafından karşılanacak. Toplamda 18 gün sürecek eğitim bedeli 238 bin 500 lira olacak. Yani günlüğü 13 bin 250 liraya gelecek.

AYSEVER'DEN AÇIKLAMA

Günlük 13 bin 250 lira karşılığında eğitim vereceği iddia edilen Enver Aysever'den konuya ilişkin açıklama geldi. Anlaşmayı reddetmeyen Aysever, hayatında hiç ihaleye girmediğini ve gelirinin denetime açık olduğunu söyledi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR SESSİZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 12:03:11. #1.15#
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