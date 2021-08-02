İzmir Buca'da yangın mı var? İzmir Buca'daki yangın söndürüldü mü? Buca'da yangın son dakika!
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İzmir Buca'da yangın mı var? İzmir Buca'daki yangın söndürüldü mü? Buca'da yangın son dakika!

İzmir Buca'da yangın mı var? İzmir Buca'daki yangın söndürüldü mü? Buca'da yangın son dakika!
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Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor. 30 farklı ilden gelen yangın haberleri vatandaşlar tarafından aratılmakta. Türkiye 6 gündür Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarıyla mücadele edilmeye devam ediyor. Bu yangınlar arasında yer alan İzmir Buca'daki yangın merak edilmekte. Peki, İzmir Buca'da yangın mı var? İzmir Buca'daki yangın söndürüldü mü? Buca'da yangın son dakika!

Türkiye peş peşe gelen yangın haberlerinin ardından ormanlarda büyük kayıplar verdi. Çıkan birçok yangından birisi de İzmir Buca'da gerçekleşti. Vatandaşlar tarafından yakından takip edilen İzmir Buca'daki yangı ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İZMİR BUCA'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İzmir Buca'da ormanda gerçekleşen yangın ile ilgili Bakan Bekir Pakdemirli'den sevindirici haber geldi. Pakdemirli Twitter hesabından Buca'da ormanlık alandaki yangın'ın söndürüldüğü bilgisini "İZMİR BUCA YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmaları devam ediyor." şeklinde duyurdu.

İzmir Buca'da yangın mı var? İzmir Buca'daki yangın söndürüldü mü? Buca'da yangın son dakika!
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İzmir Buca'da yangın mı var? İzmir Buca'daki yangın söndürüldü mü? Buca'da yangın son dakika! - Haberler
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