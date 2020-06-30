İzmir BŞB hentbolda 4 genciyle sözleşme uzattı KADINLAR Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, daha önce altyapıdan A takıma çıkan dört oyuncunun sözleşmelerini birer yıl uzattı.

KADINLAR Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, daha önce altyapıdan A takıma çıkan dört oyuncunun sözleşmelerini birer yıl uzattı. Yeni sezon öncesi Kastamonu Belediyespor'dan Yasemin Güler'i renklerine bağlayıp, Ece Sözmen ve Sibel Kırcıoğlu'nun sözleşmelerini uzatan İzmir BŞB, 20 yaşındaki Zeynep Onur ve Gizem Koca ile 19 yaşındaki Gizem Buse Dallı ve Emine Polat'ı da takımda tuttu.

Genç hentbolcular İzmir Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Mustafa Ağme ile Sportif Direktör Saffet Türksoyuer'in katıldığı imza töreninde yeni sezonda başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Güçlü bir altyapıya sahip olduklarını belirten A Takım Antrenörü Senar Dayat, "Kadromuzda altyapımızdan her dönem en az 7-8 oyuncu bulunduruyoruz. Kızlarımıza çok güveniyoruz. Yeni sezonda onlara çok iş düşecek" dedi.

Kaynak: DHA