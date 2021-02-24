İzmir Altay'ın kabusu oldu

SPOR Toto 1'inci Lig'de dün ilk yarısını 1-0 önde kapattığı Altınordu derbisinde ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 3-1 mağlup ayrılan Altay, İzmir'de çıktığı son 3 maçta sıfır çekip Süper Lig hedefinde ağır yara aldı. Siyah-beyazlılar, 3-1'lik İstanbulspor ve 4-0'lık Ankara Keçiörengücü yenilgilerinin ardından iç sahada üst üste 3'üncü mağlubiyetini yaşadı. Ligde 38 puanda kalarak Play-Off hattındaki yerini kaybeden İzmir temsilcisi, yıldızlar topluluğu kadrosuyla mutlak şampiyonluk hedeflediği sezonda ilk 2 umutlarını büyük ölçüde yitirdi.

Altay'ın başında üçüncü maçına çıkan Teknik Direktör Osman Özköylü, 2 yenilgi, 1 galibiyet alarak kötü gidişe engel olamadı. Altay, Özköylü yönetiminde oynadığı son 3 karşılaşmada kalesinde 8 gol görüp, rakip filelere 3 gol bıraktı. Bireysel hatalar nedeniyle derbiyi kaybettiklerini belirten Osman Özköylü, "İlk yarıda çok iyi mücadele ettik, neredeyse hiç pozisyon vermedik. İkinci yarının başında çok basit bir hatadan yediğimiz gol rakibi oyunun içine soktu" dedi.Özköylü, "Karşınızda çok hızlı oynayan, dinamik, hatayı affetmeyen bir Altınordu takımı var. Maalesef üç gol de bireysel hatadan geldi, bu yüzden çok üzgünüz. Önümüzde 11 maç var. Biz güçlü bir şekilde Süper Lig hedefimizi sonuna kadar sürdüreceğiz ve bunu başaracağız. Bundan hiç kuşkum yok. Bu takım hedeflediği noktaya ulaşacak. Ama bu tür basit hatalar yapmamamız gerekiyor. Bireysel hatanın antrenmanı yok. Her takımı yenebilecek potansiyelde bir takımız, bu basit hataları yapmamak şartıyla" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ