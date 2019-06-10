İzlanda Maliye Bakanı Bjarni Benediktsson: Adamın fırça tutması komik
İzlanda'da Emre Belözoğlu'na fırça uzatılmasına İzlanda Maliye Bakanı Bjarni Benediktsson'dan skandal bir yorum geldi. Benediktsson, "Bir adamın mikrofon yerine bulaşık fırçası tutması biraz komik ama hakaret değil." dedi.
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı karşılaşma öncesinde Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesinin, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından gördüğü muameleye ilişkin Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda'ya durumu kınayan nota verildi.
Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu'na uzatılan ve krizi daha da tırmandıran 'fırça' olayının ardından İzlanda Maliye Bakanı Bjarni Benediktsson sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. İşte bakanın yaptığı o açıklama:
"FUTBOL NEŞE VE EĞLENCE İLE İLGİLİDİR"
"Uluslararası bir havalimanında güvenlik gözetimine dikkat edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bir adamın mikrofon yerine bulaşık fırçası tutması biraz komik ama hakaret değil. Futbol zaten neşe ve eğlence ile ilgilidir."
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300. 000 Nüfuslu asker gücü olmayan ülke dünyanın en iyi 10 ordusu en iyi askeri gücüne sahip ülkeyle dalga geçiyor. Tabi bunun cevabını saha vereceğiz. Başarılar TürkiyemCevap Yaz 1 2 Yayından KaldırKARA KUYU: Corbacimisin neysin laa, alakasi ne? Hem 80 dakikda her seyi bitirip havaalnindan cikmislar sorun ne? Türkler geldiler diye kirmizi hali serecek halleri yok yaYayından Kaldır
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Adam haklı, yobazlığın alemi yokCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Biz Herzaman düşman yaratmayı sevdiğimiz için bu fırçadan anlam yaratmaya çalışıyoruz ????Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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SİZ TÜRKİYE GELİN BİZ SİZE FIRCA CEKECEGİZZZCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır