Mansur Yavaş'la ters düşüp BELPLAS'taki görevinden istifa eden İYİ Partili Köylüoğlu'ndan açıklama geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığı döneminde belediye bünyesindeki BELPLAS şirketinin yönetim kurulu üyeliğine getirilen İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu, sürpriz bir şekilde görevinden istifa etmişti. Köylüoğlu'nun istifasının gerekçesi olarak ise "danışman olarak göreve İYİ Parti eski yöneticilerini getirmek istediği ancak Mansur Yavaş'ın bu duruma itiraz etmesi üzerine yaşanan tartışma" olduğu gösterilmişti.

Sözcü'de yer alan habere göre, Faruk Köylüoğlu Ankara kulislerinde şok etkisi yaratan istifası ile ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı. "Söz konusu isimleri sadece İYİ Partili oldukları için değil alanlarında başarılı oldukları için göreve getirmeye çalıştım." mesajı veren Köylüoğlu, "Yönetim anlayışından doğan farklılık, beni böyle bir karar almaya yöneltti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, benim için hem bir Başkan, hem de bir dosttur. Her iki vasfı da bakidir. Elimden gelen desteği vermeye çalışacağımı da kamuoyuna saygıyla bildiririm." dedi.

Köylüoğlu istifa tartışmalarına yönelik şu açıklamayı yaptı:

"TERCİHİN İLK SEBEBİ PROFESYONELLİKLERİDİR"



"Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BELPLAS şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa ettiğim doğrudur. İstifa gerekçem, İYİ Parti olarak ilk günden bu yana vurguladığımız 'liyakat' zorunluluğudur. Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, hem bizler hem de Ankaralılar için bir kıymettir. Bu kıymete sahip çıkmaya ve her tür desteği vermeye devam edeceğimizi peşinen ifade etmek isterim. Ancak bir şirketi ya da kuruluşu yönetmek, profesyonel bir bakış ister. Profesyonelliğin aradığı ilk kriter ise 'liyakat'tir. Ben bir iş insanıyım. Kendi şirketimde uyguladığım ve sonuç aldığım profesyonelliği, devlet kurumunda görev aldığım taktirde de uygulamak istemem gayet doğaldır.

Yönetim Kurulu Başkanı olarak hedefim, yakın tanıdığım ve liyakatine inandığım isimleri göreve getirerek, BELPLAS şirketini geliştirmek ve Ankaralılara kazandırmaktı. Dolayısıyla, BELPLAS'taki yenilenme çalışmalarında öncelikli tercihim, liyakatine kefil olduğum insanlardı. İYİ Parti kadrolarında, bu liyakata sahip birçok yol arkadaşımız var. Ancak tercihin ilk sebebi, partili sıfatları değil, profesyonellikleridir. Dolayısıyla bunun particilikle, partizanlıkla bir ilgisi yoktur.

"PARTİZANLIKLA KARIŞTIRILMAMASI GEREKİR"

Bu tercihin, yıllardır devlet yönetimine hakim olan ve mücadele ettiğimiz 'partizanlık' ile karıştırılmaması gerekir. 'Sorumluluk' alan tüm yöneticilerin, liyakatine inandıkları kadrolarla çalışmak gibi bir hakkı var. Bu aynı zamanda da başarının anahtarıdır. 'Başaramayacaksam' o koltukta oturmanın anlamı olmadığına inanırım. Ankaralılara verilmiş sözümüz var ve bu sözü yerine getirebilmek için de öncelikle doğru isimlerle, doğru yöntemlerle çalışma gerekliliğine inanırım. Yetkisiz sorumluluğun da, başarının en büyük düşmanı olduğu gerçeğini bilirim. Bu nedenle, BELPLAS'taki yeniden yapılanma çalışmalarında, yönetim anlayışından doğan farklılık, beni böyle bir karar almaya yöneltti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, benim için hem bir Başkan, hem de bir dosttur. Her iki vasfı da bakidir. Elimden gelen desteği vermeye çalışacağımı da kamuoyuna saygıyla bildiririm."