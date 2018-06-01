İYİ Parti'nin Seçim Şarkısı Aleyna Tilki'yi Solladı
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Spotify'da Yıldız Tilbe'nin şarkısını yorumlayan Aleyna Tilki'yi geçerek ilk sıraya yerleşti.
İYİ Parti'nin 19 Mayıs'ta çıkan seçim şarkısı müzik dinleme platformu Spotify'da ilk sırada yer aldı.
"KUSURA BAKMA ALEYNA"
İYİ Parti'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şarkıcı Aleyna Tilki ve aranjör Emrah Karaduman da etiketlenerek, "19 Mayıs'ta yayınlanan Yüzünü Güneşe Dön şarkımız Spotify 1 de. Kusura bakma Aleyna Tilki, Emrah Karaduman" mesajı paylaşıldı.
YILDIZ TİLBE'NİN ŞARKISINI SESLENDİRDİ
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, ikinci sırada yer alan Yalnız Çiçek'i 'Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları' albümü için seslendirdi. Bunun yanı sıra Tilki, ilk defa yönetmen koltuğuna geçerek şarkıya klip çekti.
YORUMLAR (30)
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Millete ne Vaat ediyor anlayan bir adam varsa bana açıklasın şaka gibiCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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süper olmuş .başarılarCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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iyi olacakCevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır
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ülkemiz için hayırlı olmasını diler barış huzur ve kardeşlik içerisinde bir seçim dönemi dilerizCevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır
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ülke geriye doğru gidiyor dini kullanarak siyaset yapıp yalan üstüne yalan sıkıyorlar seçmen at gözlüğü taktığı için veya tuzu kuru olduğu için bunları görmüyor görmezlikten geliyor.. suç seçmemde. ekonomi bitmiş paranın alım gücü diplerde.. ama olsun duble yolumuzu oturup yeriz...Cevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır