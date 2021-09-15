İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ardahan'ın Göle ilçesinde esnafı ziyaret etti - Haberler
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ardahan'ın Göle ilçesinde esnafı ziyaret etti

AA / Günay Nuh - Haberler | Politika
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ardahan'ın Göle ilçesinde esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ardahan'ın Göle ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ardahan'ın Göle ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İl Başkanı Taşkın Polat ve partililerle, Oltu Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Akşener, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Akşener, caddede toplanan ilçe sakinlerine hitaben yaptığı konuşmada, Göle esnafının dertlerini dinlemeye geldiğini söyledi.

Dün il merkezinde esnaf ziyareti yaptığını anlatan Akşener, şöyle konuştu:

"Ben niçin buradayım biliyor musunuz? Diyorsunuz ya 'Bizim derdimizi dinleyen yok', işte ben sizin derdinizi dinlemeye geldim. Siz ve bizler, uzun zamandır 'seçmen velinimettir' kanaatini unuttuk. Şuculuk, buculuk üzerine oy verdiniz, oy verir olduk. Göle'deki esnafımız ağlayarak kuraklığın kendilerini ne hale getirdiğini anlattı. Göle'de olanları, Türkiye'nin duymasını sağlayacağım. Grup konuşmama koyacağım. Çözümü üreteceğiz, onu da kamuoyu ile paylaşacağız. Siz de bunları duyacaksınız. Sizin sesiniz olmak istiyorum. Sizin sesiniz olmak için buradayım."

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ardahan'ın Göle ilçesinde esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ardahan'ın Göle ilçesinde esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ardahan'ın Göle ilçesinde esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ardahan'ın Göle ilçesinde esnafı ziyaret etti

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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Haber: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ardahan'ın Göle ilçesinde esnafı ziyaret etti - Haberler
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