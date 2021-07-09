İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinden büyük IB başarısı

??????? İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Acarkent Kampüsü öğrencileri, IB başarısı ile ulusal programların yanında uluslararası programlarda da yüksek başarılara imza atmaya devam ediyor.

??????? İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Acarkent Kampüsü öğrencileri, IB başarısı ile ulusal programların yanında uluslararası programlarda da yüksek başarılara imza atmaya devam ediyor.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, IB programında en yüksek diploma puanı 45 olabilirken, yüksek puanla diploma almaya hak kazanan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri yurt dışında birçok sayılı üniversiteye yerleşebilecek, yurt içinde vakıf üniversitelerinden de burs alama imkanı bulabilecek.

Doğa Koleji Acarkent Kampüsü öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu lise diplomasının yanı sıra uluslararası geçerliliği olan IB Diplomasını da almaya hak kazandılar.

IB Diploması ile dünyada pek çok seçkin üniversiteye kabul alma fırsatına sahip olan öğrenciler, IB ortalamaları ile başvurdukları üniversitelerde kabul şanslarını artırdılar.

IB öğrencileri İngilizceyi gerek sınıf içinde, gerekse sınıf dışında öğrenme ortamlarında yoğun olarak kullandıkları için SAT, ACT, TOEFL, IELTS gibi sınavlardan yüksek başarı elde ediyorlar. IB programından mezun olan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, UC Berkeley, Delft University Of Technology, Kings College London, Exeter University, University of Toronto, University of British Columbia, University of Waterloo, Munich Technical University, Bocconi University, Erasmus Rottherdam University gibi dünya sıralamasında ilk 100'e giren saygın üniversitelere yerleşebiliyor.

IB Programı ile araştıran, sorgulayan bireyler yetişiyor

IB programı ile eğitim gören öğrenciler, öz güveni yüksek ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş gençler olarak yetişiyor. İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinde, öğrenciyi her şeyin merkezine alan IB programı ile araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen değerlerine sahip bireyler yetişmekte. Öğrenciler, IBDP ile kendileri adlarına düşünmeyi ve öğrenme sürecini yönetmeyi öğreniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren "Öğrencilerimizin bir sorun ile karşılaştıklarında yaptıkları analiz, derinlemesine ve çok boyutlu bakış, cesur bir şekilde karar verme, en iyi zamanlama ve planlamayla hareket etme ve mükemmel sonuçlara ulaşma becerisini gördükçe IB programının içinde olmaktan ve öğrencilerimizin başarısından gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (International Baccalaureate Diploma Programme-IBDP) Haziran 2021 itibarı ile 159 ülkede uygulanıyor. Program, 16-19 yaşları arasındaki lise öğrencileri için tasarlanmış, yoğun çaba gerektiren akademik bir program. IBDP, sorgulamaya yönlendiren bir program olarak öğrenciye problem çözme, iletişim kurabilme, kendini yazılı ve sözlü ifade edebilme, eleştirel yaklaşabilme, yaşayarak öğrenme ve araştırma becerilerini kazandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu