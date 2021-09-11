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İttifak Holding Konyaspor - Altay: 3-1

Demirören Haber Ajansı / İsmail Akkaya - Haberler | Spor
İttifak Holding Konyaspor - Altay: 3-1

STAT: Medaş Konya Büyükşehir HAKEMLER: Erkan Özdamar, Esat Sancaktar, Bilal Gölen İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Soner (Dk. 86 Oğulcan), Hadziahmetovic, Çekici (Dk. 61 Rahmanovic), Serdar (Dk. 61 Michalak), Bytyqi (Dk. 86 Barış), Cikalleshi (Dk.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Esat Sancaktar, Bilal Gölen

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Soner (Dk. 86  Oğulcan), Hadziahmetovic, Çekici (Dk. 61 Rahmanovic), Serdar (Dk. 61 Michalak),  Bytyqi (Dk. 86 Barış), Cikalleshi (Dk. 70 Ahmed Hassan)

ALTAY: Mateusz Lis - Cebrail, İbrahim (Dk. 45 Eren), Murat, Naderi, Poko, Thiam, Kappel (Dk. 45 Eric), Pinares, Rodriguez (Dk. 45 Rayan), Bamba (Dk. 75 Paixao)

GOLLER: Dk. 7 Soner, Dk. 20 Abdülkerim, Dk. 83 Rahmanovic  ( İttifak Holding Konyaspor ) - Dk. 90+2 Rayan ( Altay )

SARI KARTLAR: Hadziahmetovic. Bytyqi, Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor) - Poko, Pinares (Altay)

Süper Lig'in 4'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Altay'ı 3-1 mağlup etti.

7'nci dakikada topla ceza sahasına giren Cikalleshi'nin pasında altıpasta bulunan Soner, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Soner'in golüyle Konyaspor, Süper Lig tarihindeki 800'üncü  golüne imza attı: 1-0.

20'nci dakikada Guilherme'nin serbest vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 2-0.

38'inci dakikada Cebrail'in ceza sahası içinden şutu yan direğe çarpıp geri döndü, defans topu uzaklaştırdı.

45+4'üncü dakikada Konyaspor'un kontra atağında Serdar'ın pasında ceza sahasında topu önünde bulan Cikalleshi'nin şutu kaleci Mateusz Lis'te kaldı.

59'uncu dakikada Pinares'in ceza yayı içinden serbest vuruşunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.

76'ncı dakikada Guillerherme'nin ortasında Ahmed Hassan'ın vuruşu auta çıktı.

83'üncü dakikada Guilherme'nin köşe vuruşunda Ahmed Hassan'ın kafa pasında topu önünde bulan Rahmanovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.

90+2'nci dakikada Pinares'in köşe vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Rayan maçın skorunu belirledi: 3-1.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.


Demirören Haber Ajansı / İsmail Akkaya - Spor Haberleri
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Haber: İttifak Holding Konyaspor - Altay: 3-1 - Haberler Spor
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