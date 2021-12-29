İTSO'dan üyelerine müşteri odaklılık eğitimi

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, "Müşteri Odaklılık ve Mükemmel Hizmet" konulu sertifikalı eğitim programı düzenledi.

İTSO Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Eğitmen Ayşe Demirbaş tarafından "Müşteri Odaklılık ve Mükemmel Hizmet" konusunda bilgi verdi. Seminer ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, "İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamız üyelerinin kişisel ve kurumsal gelişimlerinin yanı sıra çağa ayak uydurarak bulundukları piyasalarda güncel kalmaları, söz sahibi olmaları ve yenilikçi girişimler ortaya koyabilmelerini önemsiyoruz. Üyelerimizin güncel piyasalarda ve rekabet koşullarında kendilerini öne taşımaları adına bizler de üzerimize düşen vazifeleri biliyor ve bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz eğitim ve seminerlerimize de her geçen gün yenisini ekliyoruz. Son olarak düzenlediğimiz "Müşteri Odaklılık ve Mükemmel Hizmet" konulu sertifikalı eğitim programımız ile üyelerimizin ticari faaliyetlerinde hizmet sağladıkları müşterileri ile daha sağlam bağlar kurabilmeleri, ticari sürekliliğin sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılabilmesine yönelik A'dan Z'ye bilgilendirmelerde bulunuldu. Üyelerimiz açısından verimli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Bu tür sertifikalı eğitim programları ile iş gücüne donanımlı eleman yetiştirmeyi ve sektörlerdeki kalifiye eleman ihtiyaçlarını gidermeyi hedefliyoruz. Farklı konu başlıklarında üyelerimiz faydasına olacağına inandığımız bu gibi eğitim programlarımızı sürdüreceğiz. İleride yapacağımız eğitimlerimizi odamız web sitesi, e-posta adresi, SMS portalı ve sosyal medya hesaplarından duyurmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA