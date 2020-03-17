İTSO'dan koronavirüs tedbiri İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, TOBB tarafından oluşturulan sistemde oda üyelerinin e-imzalı ve barkodlu faaliyet belgelerini online ortamda ücretsiz şekilde temin edebilecekleri müjdesini verdi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, TOBB tarafından oluşturulan sistemde oda üyelerinin e-imzalı ve barkodlu faaliyet belgelerini online ortamda ücretsiz şekilde temin edebilecekleri müjdesini verdi.



İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, oda üyelerinin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından oluşturulan sisteme üye olarak e-imzalı ve barkodlu faaliyet belgelerini online ortamdan ücretsiz şekilde alabileceklerini ve bu suretle korona virüsüne karşı tedbir alındığını duyurdu. Yavuz Uğurdağ, "Korona virüsüne karşı yürütülen tedbirler çerçevesinde üyelerimizin herhangi bir risk almadan faaliyetlerini sürdürebilmeleri maksadıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz tarafından hayata geçirilen uygulamayla faaliyet belgesi hizmetimizi online ortama taşımış bulunuyoruz. TOBB tarafından hizmete alınan yeni sisteme üye olan odamız üyeleri, mesai saatleri içerisinde internet üzerinden e-imzalı ve barkodlu şekilde faaliyet belgelerini alabilecekler. Bu sayede odamıza gelmek zorunda kalmadan ekstra iş yükünden ve vakit kaybından kurtulacak, aldıkları Korona virüsü tedbirlerini de bozmamış olacaklar. İTSO olarak, başta TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere hizmetin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Birliğimizin destekleriyle bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA