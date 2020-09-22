İTSO'dan eğitim protokolü İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üyelerine avantaj sağlamaya devam ediyor.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üyelerine avantaj sağlamaya devam ediyor.

İTSO ile Abel Eğitim Kurumları arasında imzalanan protokol kapsamında İTSO üyelerinin, Fen ve Teknoloji Koleji'ne yapacakları kayıtlarda çeşitli indirimler ve kampanyalar sağlanacak.

Protokol töreninde bir konuşma yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Üyelerimizin ve ailelerinin avantajlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Gün geçtikçe eğitim kalitesini artıran şehrimizde çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmelerine fayda sağlayabilmek için bu gibi eğitim protokollerimizi önemsiyoruz. Eğitim protokolümüzde üyelerimizin çocuklarının bağlı Fen ve Teknoloji Koleji'ne kayıtlarında indirimler ve çeşitli kampanyalar sağlanacaktır. İmzalanan protokolün odamıza, üyelerimize ve kurumumuza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı