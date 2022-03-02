İtiraz sonrası para cezası iki katına çıktı

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta temaslı olduğu için karantinayı ihlal ederek gittiği aile sağlığı merkezinde kendisini uyaran Dr. Lütfi Tiyekli'ye 'hakaret' ve 'tehdit' ettiği iddiasıyla Ömer Özbiner'e verilen 6 bin 800 lira ceza, itiraz sonrası görülen davada 13 bin 600 lira oldu.

Kahmaranmaraş'ta 26 Ekim 2020'de Doğukent Aile Sağlığı Merkezi'nde giden Ömer Özbiner, rapor almak için aile hekimi Dr. Lütfi Tiyekli'ye başvurdu. Özbiner'in Covid-19 testi pozitif çıkan kişi ile temaslı olduğu, bu nedenle karantinada bulunması gerektiği belirlendi. Tiyekli, raporun telefonla da alınabileceğini, karantinayı ihlal ederek de hem kendisinin hem de aile sağlığı merkezinde bulunanların sağlığını tehdit ettiği için Özbiner'i evine dönmesi konusunda uyardı. 'GIRTLAKLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTUYORUM'

Kanun gereği, basit yargılamada verilen karara herhangi bir itiraz durumunda yargılamanın duruşma açılarak yapılması gerektiğinden dava yeniden görüldü. Özbiner'in karar duruşmasına katılmadığı davada mahkeme savcısı, mütalaasında sanığın 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından cezalanmasına, eylemin sağlık çalışanına karşı yapılmasından dolayı da sağlık hizmetleri temel kanunu kapsamında verilecek cezanın yarı oranında artırılmasını talep etti. Mahkeme, Özbiner'i 'hakaret' suçundan 9 bin 100 lira, 'tehdit' suçundan 4 bin 500 lira olmak üzere toplam 13 bin 600 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, 'basit yargılama usulü' kapsamında verilen 4'e 1'lik indirimi de uygulamadı.