İtalyanlar, Cüneyt Çakır'ı yerden yere vurdu: Maçı mahvettin

Milan'ın Şampiyonlar Ligi'nde tekrar kendisini hisettirdiği Atletico Madrid maçının sonu iyi bitmedi. Maçı yöneten Cüneyt Çakır, İtalyanlar'dan ağır eleştiriler aldı. Çakır'ın Kessie'ye gösterdiği kırmızı kart ve son saniyede çaldığı penaltı, Milan'ı çıldırttı.

"ATLETİCO'NUN YANINDAYDI"

Milan Teknik Direktörü Pioli, "Hakem iyi değildi. Kırmızı kart ve penaltı üstünde durmuyorum. Pozisyonlarda hep Atletico tarafındaydı" dedi.

"BÖYLE HAKEMLİK YAPAMAZSINIZ"

Dünyanın sayılı hocalarından İtalyan Capello da Cüneyt Çakır'ı adeta yerden yere vurdu. Capello, "Milan iyiydi ama kötü olan Cüneyt Çakır'dı. Maçı mahvetti. VAR da müdahale etmedi. Bu arenada böyle hakemlik yapamazsın" açıklamasında bulundu.

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