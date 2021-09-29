İtalyanlar, Cüneyt Çakır'ı yerden yere vurdu: Maçı mahvettin - Haberler Spor
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İtalyanlar, Cüneyt Çakır'ı yerden yere vurdu: Maçı mahvettin

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Devler Ligi'nde İtalyan ekibi Milan, sahasında 1-0 öne geçtiği Atletico Madrid'e maçı 2-1 kaybetti. 90+7'de Suarez'in penaltı golü, İspanyollara zafer getirdi. Çakır'ın ilk 30 dakikada Kessie'ye gösterdiği iki sarı kart, son saniyede çaldığı penaltı İtalyanları çıldırttı. Dünyanın sayılı hocalarından Capello, "Çakır maçı mahvetti" yorumu yaptı.

Milan'ın Şampiyonlar Ligi'nde tekrar kendisini hisettirdiği Atletico Madrid maçının sonu iyi bitmedi. Maçı yöneten Cüneyt Çakır, İtalyanlar'dan ağır eleştiriler aldı. Çakır'ın Kessie'ye gösterdiği kırmızı kart ve son saniyede çaldığı penaltı, Milan'ı çıldırttı.

İtalyanlar, Cüneyt Çakır'ı yerden yere vurdu: Maçı mahvettin

"ATLETİCO'NUN YANINDAYDI"

Milan Teknik Direktörü Pioli, "Hakem iyi değildi. Kırmızı kart ve penaltı üstünde durmuyorum. Pozisyonlarda hep Atletico tarafındaydı" dedi.

"BÖYLE HAKEMLİK YAPAMAZSINIZ"

Dünyanın sayılı hocalarından İtalyan Capello da Cüneyt Çakır'ı adeta yerden yere vurdu. Capello, "Milan iyiydi ama kötü olan Cüneyt Çakır'dı. Maçı mahvetti. VAR da müdahale etmedi. Bu arenada böyle hakemlik yapamazsın" açıklamasında bulundu.

İtalyanlar, Cüneyt Çakır'ı yerden yere vurdu: Maçı mahvettin
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Yorumlar (1)
Uğur Duran:Cüneyt'te yaşlandı artık, paraya ihtiyacı var.
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