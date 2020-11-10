İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli yeniden Fiorentina'da
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İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli yeniden Fiorentina'da

10.11.2020 10:00 | Son Güncelleme: 10.11.2020 10:04

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Cesare Prandelli, 10 yıl sonra yeniden Fiorentina'nın başına geçti. Giuseppe Iachini ile yollarını ayıran Mor Menekşeler, yaklaşık 1.5 yıldır takım çalıştırmayan eski hocaları ile anlaşma sağladığını resmen duyurdu.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina, deneyimli teknik direktör Cesare Prandelli ile anlaştı.

Fiorentina kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Futbol A takımı teknik direktörlüğü görevine Giuseppe Iachini'nin yerine Cesare Prandelli getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görevine son verilen Iachini'nin özellikle geçen sezon takımı kalkındırdığı ancak bu sezon şu ana kadar elde edilen sonuçların incelenmesinin ardından yönetimin kendisini görevden almayı uygun bulduğu ve kendisine bugüne kadarki hizmetlerinden ötürü şükran duyulduğu ifade edildi.

10 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

10 yıl sonra Fiorentina'ya geri dönen 63 yaşındaki Prandelli için bugün bir basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Cesare Prandelli'nin 2005-2010 arasında başında bulunduğu Fiorentina, 2007-2008 sezonunda UEFA Kupası'nda yarı final oynama, 2009-2010 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselme başarısı göstermişti.

GALATASARAY'DA 16 MAÇ GÖREV YAPTI

Prandelli, Fiorentina'dan 2010 yılında ayrılarak İtalya Milli Takımı'nın başına geçmiş ve 2012'de "Gök mavililer" olarak anılan İtalyanlara Avrupa Şampiyonası'nda final oynatmıştı. 2014 Dünya Kupası'nda İtalya gruptan çıkamayarak elenince milli takımdan ayrılan Prandelli, 2014-2015 sezonu başında Galatasaray'ın başına geçmiş ancak bu deneyimi de 16 maçın ardından sona ermişti.

Fiorentina, sezona teknik direktör Giuseppe Iachini ile başlamış ve şu ana kadar ligde oynanan 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 8 puan toplamış, puan tablosunda 12. sırada yer almıştı.

İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli yeniden Fiorentina'da

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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