İtalyan devi transferi için pusuda! Bayern Münih'in 16'lık Türk yıldızı kendine hayran bırakıyor

Bayern Münih'in genç takımında forma giyen on numara Kenan Yıldız performansıyla büyülüyor. 16 yaşındaki futbolcuyu elinden kaçırmak istemeyen Alman devi, Türk yıldızla kısa süre içinde yeni sözleşme imzalayacak.

JUVENTUS VE AJAX'IN İLGİSİ VAR

Ajansspor'un Tuttomercatoweb sitesinden aktardığı habere göre; Bavyera ekibi, sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılında sona erecek olan 16 yaşındaki genç oyuncu ile yeni sözleşme uzatmaya hazırlandığı belirtildi. Haber de, genç oyuncuyla İtalyan devi Juventus ve Hollanda ekibi Ajax'ın da ilgilendiği öğrenildi.

HAVERTZ'E BENZETİLİYOR

Öte yandan, bu sezon Bayern Münih U17 ve U19 ile totalde 15 maça çıkan genç oyuncu, 5 gol ve 8 asist kaydetti. Genç oyuncu Almanya'da stil olarak Kai Havertz'e benzetiliyor.

Bayern Münih'te oynadığı altyapı takımlardaki performansı:

Bayern Münih U17: 6 maç, 4 gol, 5 asist

Bayern Münih U19: 6 maç, 1 gol, 3 asist

Bayern Münih UEFA U19: 3 maç

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