İtalya'da son 24 saatte 1640 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İtalya'da son 24 saatte 1640 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

23.09.2020 19:11 | Son Güncelleme: 23.09.2020 19:14
İtalya'da son 24 saatte 1640 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

İtalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1640 yeni vaka açıkladı.

İtalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1640 yeni vaka açıkladı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 1640 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulurken, ülkede salgının başlangıcından beri virüsün bulaştığı kişi sayısı 302 bin 537 oldu.

Son beş gündür düşüş trendindeki günlük yeni vaka sayısı, bugün yeniden yükseldi.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 46 bin 114'e yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 244'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 20 artarak 35 bin 758'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı da 995 artarak 220 bin 665 oldu.

Malta'daki durum

AB ülkeleri içinde ikinci dalgayı ciddi şekilde yaşayan ülkelerden Malta'da bugün 42 yeni Kovid-19 vakası açıkladı. Ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 856 oldu.

Salgın başından beri 25 kişi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo Bülent Ersoy Aytaç Ağırlar Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Okan Buruk Murat Şahin Vedat Muriqi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Ankara Mahkeme Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya'da son 24 saatte 1640 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 19:16:53. #1.14#
title