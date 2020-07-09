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İtalya'da gündem Eljif Elmas! 'Mars'tan gelmiş gibi...'

Spor Arena Dış Haber | Napoli'de maça ilk 11'de başlayan Eljif Elmas, 7. dakikada topu ağlara yolladı ancak VAR kontrolü sonrası elle oynama gerekçesiyle gol iptal edildi.

İtalya'da gündem Eljif Elmas! 'Mars'tan gelmiş gibi...'
09.07.2020 14:40 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:43

Spor Arena Dış Haber | Napoli'de maça ilk 11'de başlayan Eljif Elmas, 7. dakikada topu ağlara yolladı ancak VAR kontrolü sonrası elle oynama gerekçesiyle gol iptal edildi.

Napoli'nin 2-1 kazandığı maç sonrası İtalyan basını Eljif Elmas ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

"MARS'TAN GELMİŞ GİBİ"

Corriere dello Sport, Eljif Elmas ile ilgili; "Müthiş bir maç çıkardı. Mars'tan gelmiş gibiydi." ifadelerini kullandı. TMW'de "Gereken fiziksel kapasiteyi yakaladığında ikinci forvet olarak oynayabilir" yorumu yapıldı.

Tuttosport Eljif ile ilgili; "HEr zaman maçın içinde, aktif rol almayı seviyor." yorumu yapılırken Il Mattino'da ise; "Verilen görevi son derece etkili bir şekilde yerine getirdi. İptal edilmesine rağmen daha maçın başında gol attı. Topu ayağında biraz fazla tutsa da kalitesini gösterdi." ifadeleri kullanıldı.

İtalyan basınında Eljif Elmas'ın maç puanları ise şu şekilde:

TuttoMercatoWeb.com: 6.5

La Gazzetta dello Sport: 6.5

Corriere dello Sport: 7

All sports: 6.5

Corriere della Sera: 6.5

Il Mattino: 6.5

Kaynak: Hürriyet

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