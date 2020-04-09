İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği'nin, yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen birlik ülkelerine ekonomik yardım konusunda yetersiz kalması durumunda birliğin dağılacağını söyledi.

İtalyan Başbakanı Giuseppe Conte, diğer Avrupa Birliği ülkeleri ekonomi bakanları ile yapılan toplantında konuştu.Birliğin, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadığı en büyük krizin yeni tip koronavirüs salgını olduğunu belirten Conte, "AB, üye ülkelere yeteri kadar maddi ve manevi yardım yapamazsa dağılır" dedi.

'VİRÜSTEN ETKİLENEN ÜLKELERİN BORÇLARI PAYLAŞILSIN' ÖNERİSİ

Toplantıda kapsamında virüsten etkilenen ülkelerin borçlarının diğer ülkeler arasında ortak paylaşılıp ödemesi planı gündeme geldi. Hollanda, bu plana karşı çıkınca diğer ülkelerin ekonomi bakanları arasında anlaşmazlık yaşandı. Yaklaşık 16 süren video toplantısı, ödeme paketi yüzünden çıkan anlaşmazlık nedeni ile Perşembe gününe ertelendi.

"AVRUPA BİRLİĞİ DAĞILABİLİR"

BBC'ye konuşan Başbakan Conte, "Avrupa Birliği, ikinci dünya savaşından bu yana, şuan varlığına karşı büyük bir zorluk ile karşı karşıyadır. AB'nin en çok etkilenen ülkelere parasal ve finansal olarak yardım etmesi konusunda yetersiz kalması durumunda sadece İtalyanlar değil diğer AB vatandaşlarının da büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklar ve Birlik dağılabilir" ifadelerini kullandı.

OHAL KADEMELİ OLARAK KALDIRILACAK

Başbakan Conte, ölüm vakalarının düşmeye başladığını bu nedenle 9 Mart tarihinde başlayan olağanüstü halin kademeli olarak yavaş yavaş gevşetilebileceğini, bilim adamlarının tavsiye üzerine hangi sektörlerin tekrar aktif hale getirilebileceğini seçeceklerini ve bazı esneklikler sağlamaya başlayacaklarını söyledi.