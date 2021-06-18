İsviçre Milli Takımı'nda Akanji: Türkiye maçında ne yapacağımızı biliyoruz
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İsviçre Milli Takımı'nda Akanji: Türkiye maçında ne yapacağımızı biliyoruz

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EURO 2020'de İtalya ve Galler'in taktik anlayışı altında ezilen A Milli Takım'ı İsviçre karşısında da zor bir maç bekliyor. İsviçre'nin yıldız savunmacısı Akanji karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Akanji, "Hocamız Petkovic, yaptığımız hataları bize gösterdi. Türkiye maçında ne yapmamız gerektiğini de söyledi" ifadelerini kullandı.

EURO 2020 A Grubu 3. maçında Türkiye, İsviçre'yle karşılaşacak. Gruptan çıkma umudunu koruyan İsviçre'de Akanji karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

"KAZANACAĞIMIZA EMİNİM"

Türkiye maçını kazanacaklarına emin olduklarını kaydeden Akanji, "Futbolda işler çok çabuk değişiyor, Türkiye maçı bizim son şansımız, bunun farkındayız. Ancak en azından bir şansımız var, bu çok önemli. Hepimiz bir şeyler göstermek istiyoruz. Geçmişte neler yapabileceğimizi gösterdik. Baskı altında olmamız belki iyi bir şeydir, ben iyi bir performans gösterip kazanacağımıza eminim." ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZ BİZE YAPTIĞIMIZ HATALARI GÖSTERDİ"

A Milli Takımımızı çalıştıklarını da söyleyen defans oyuncusu, "Hocamız Petkovic, İtalya maçındaki performans nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Kendini toplaması için zamana ihtiyacı oldu ancak yaptığımız hataları bize gösterdi. Türkiye maçında ne yapmamız gerektiğini de söyledi." dedi.

İsviçre Milli Takımı'nda Akanji: Türkiye maçında ne yapacağımızı biliyoruz
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Haber Yorumları (1)
AHMET GÜNDOĞDU: MAL MAL KONUSUYONUZ,NE YAPACAK GELDE ALMI DIYECEK.
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