Türkiye'nin İsveç ve Ukrayna ile Oynayacağı Maçların Hakemleri Belli Oldu

A Milli Takımın Cumartesi günü İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi müsabakasını Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene yapacak. Maruis Avram ve Horatiu Mircea Fesnic'in ilave yardımcı olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alexandru Cerei olacak.

UKRAYNA MAÇINA KOSOVALI HAKEM

A Milli Takımın Ukrayna'yla karşılaşacağı hazırlık maçını ise Kosova Futbol Federasyonundan Genc Nuza yönetecek. Salı günü Antalya Stadyumunda saat 20.30'da başlayacak müsabakada Nuza'nın yardımcılıklarını Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Besfort Kasumi olacak.