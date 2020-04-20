İsveç'te Diyanet, Stockholm Valiliğinin yardım kampanyasına bağışta bulundu İsveç'te Stockholm Valiliği İl Genel Meclisi'nin korana virüs salgını nedeniyle başlattığı yardım kampanyasına, İsveç Diyanet Vakfı ve Sosyal İşler Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından bağış yapıldı.

İsveç'te Stockholm Valiliği İl Genel Meclisi'nin korana virüs salgını nedeniyle başlattığı yardım kampanyasına, İsveç Diyanet Vakfı ve Sosyal İşler Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından bağış yapıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, İsveç'in başkenti Stockholm'de valiliğe bağlı il genel meclisi geçen hafta korona virüs salgını nedeni ile yardım kampanyası başlattı. Stockholm'de başlatılan yardım kampanyasına İsveç Diyanet Vakfı ve Sosyal İşler Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından 10 bin kron (Yaklaşık 6 bin 700 Türk Lirası )bağış yapılırken, İsveç Sosyal İşler ve Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Fazlı Arslan, yaptığı açıklamada korona salgını ile canla başla mücadele eden İsveç yetkililerinin çağrısına ufak bir katkı sunmak istediklerini ve kampanyaya destek verdiklerini ifade etti. Arslan, Stockholm Valiliği İl Genel Meclisi'nin başlattığı yardım kampanyasını anlamlı bulduğunu belirtirken, "Bir ülkenin zengin olması yardım kampanyası başlatmayacağı anlamına gelmez. Olağanüstü krize karşı millet ve devlet kaynaşması için böyle kampanyalar düzenlenebilir. Stockholm Valiliği de güzel bir inisiyatif almış tebrik etmek lazım" ifadelerini kullandı.

Arslan, İsveç'te yaşayan Türk vatandaşlarının hassasiyetleri doğrultusunda böyle bir yardım yaptıklarını aktarırken, "İsveç'te korona salgınından etkilenen Türk vatandaşlarımızda var. Bazıları yoğun bakımda yatıyor, vatandaşlarımızın tedavisi ile gece gündüz olağanüstü bir çaba ile ilgileniliyor. Bizde vatandaşlarımızın hassasiyetlerini gözeterek korona salgınıyla mücadele eden sağlık kurumlarına Stockholm Valiliği aracılı ile bu yardımı uygun gördük" ifadelerini kullandı.

Arslan, açıklamasının sonunda İsveç'te korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının ailelerine başsağlığı, tedavi gören hastalara da acil şifalar diledi.

Stockholm Valiliği İl Genel Meclisi, geçen hafta korona virüs salgını nedeni ile hastanelerde yaşanan ekipman eksikliğine dikkat çekerek, sağlık malzemesi ve maddi yardım bağış kampanyası başlatmıştı.

İsveç'te toplam korona virüs vaka sayısı 14 bin 777'ye, hayatını kaybedenler ise bin 580'e ulaştı. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA