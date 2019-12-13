İstMarina Sanat, ünlü isimleri ağırladı

13.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:24

İstMarina Sanat, 25 sanatçının eserlerinin yer aldığı İstanbul'a Bakarken isimli karma resim sergisinde birçok ünlü ismi ağırladı.

İstMarina AVM'den yapılan açıklamaya göre, 25 sanatçının özgün bakış açılarıyla içsellik kattığı eserlerde İstanbul ve tarihi simgeleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sanatçıların aylar süren çalışmaları sonucunda ortaya çıkan sergi, sanatseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

Sanat dünyasından isimlerinin de ziyaret ettiği sergide, Elif Ece Uzun, Saruhan Hünel, Gökhan Keser ve Mert Öcal İstanbul'un simgelerini içeren tabloları beğeniyle izledi.

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre'nin üstlendiği İstanbul'a Bakarken sergisi, kentsel dönüşüm, kalabalık ve sosyal yaşam gibi şehrin gündemindeki temel sorunlara değinmesi açısından da dikkat çekiyor.

Sergi, izleyiciyi Alp Yavuz, Bülent Gürcihan, Cem Özerol, Çiğdem Boztaş, Ece Bakır, Esen Murat Güler, Fatih Çetin, Flaneurbadel, Hasan Bahar, İbrahim Halil Ceber, K. Muzaffer Gençer, Kadir Can Ördek, Kendal Kahraman, Mehmet Balat, Mehmet Olgun, Nilüfer Alaettinoğlu, Pınar Öztürk, Sena Oflaz, Serdar Akpınar, Soyhan Baltacı, Suna Doğruyol, Suna Tüfekçibaşı, Şeyma Canik, Turan Büyükkahraman ve Ümit Gündoğ 'un eserleriyle buluşturuyor.

Kız Kulesi, Eminönü Yeni Cami, Ayasofya, Galata Kulesi gibi İstanbul'un siluetini oluşturan önemli mimari miraslarını, Belgrad Ormanı gibi doğal zenginliklerini ve şehrin göz bebeği Beyoğlu'nu mercek altına alan sergi, kentteki yoğunluğu ve modern yaşamı gözler önüne seriyor.

17 Ocak 2020 tarihine kadar misafirlerini ağırlayacak olan sergide sanatçılar, eserlerinde farklı teknikler ve malzemeler kullanarak şehrin ilginç yönlerini ve yüzlerini resmediyor. Sanatsal ve kültürel etkinliklerle konuklarına unutulmaz deneyimler sunan İstMarina AVM, 2020 yılında da sanat tutkunlarını bir araya getirmeye devam edecek.

Kaynak: AA