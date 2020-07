'İstismarcının vatandaşlık hakkı elinden alınsın' ANTALYA'da, 29 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K.'nin yargılanmasına devam edildi.

ANTALYA'da, 29 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşma sonunda konuşan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, ceza alan istismarcının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmasını istedi.

Kepez ilçesindeki ilkokulda meydana gelen taciz olaylarıyla ilgili davanın görülmesine 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada, 29 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K. ile şikayetçi aileler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatı Alkım Bengüsen Duygulu, müvekkilinin 40 öğrencinin bulunduğu küçük bir sınıfta iddia edilen eylemleri gerçekleştirmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu söyleyerek, "İddia sahibi çocuklar 5 yıl ortaya çıkmamıştır. Sanığın iddia konusu cinsel eylemleri hiç ders işlemeye fırsat bırakmayacak derecede olduğu, açılan dosyalardan anlaşılmıştır. Böyle olduğunu kabul etsek bile sanık ne zaman ders işlemiş, çocuklar ne öğrenmişler? Bu süreçte psikolojik rahatsızlık yaşamamışlardır. Ceza mahkumiyeti şüpheden arınmış delillerle karar verilebilir. Müvekkil 2 yıldır tutukludur ve makul sureyi aşmıştır. Tahliyesini talep ediyorum" diye konuştu.Mahkeme sanık ve avukatına, dosyaya eklenen yeni iddialar karşısında savunma yapması için süre tanıdı ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.'MESLEĞİNİN YÜZ KARASI'Duruşma sonrası açıklama yapan UCİM Başkanı Saadet Özkan, mesleğinin yüz karası, ahlaksız ve sapkın, öğretmen diyemeyecekleri bir kişinin çocuklara istismarda bulunduğunu belirterek, şöyle dedi: "Biz bu davada çocuklar için artık karar istiyoruz. İki yılı bulan davada çocuklar her türlü ifade ve raporlarını tamamladı. Bugün buradan bir 300 yıl hapis çıksaydı, birçok çocuk daha güç bulup konuşup, bu alçak istismarcının her türlü pisliğini ortaya çıkaracaktı. Bir süre var. Bu süre dolduğunda tutuksuz yargılama olduğunda biz ne yapacağız? Bu çocuklara ne diyeceğiz. Bu çocuklar pandemi süresince her gece bu alçağı gördü. Bu istismarcı, 'Evdeki televizyonun kırmızı ışığından sizi izliyorum' diyerek çocukları korkuttu ve çocuklar istismarı anne ve babalarına anlatamadı. Bu çocuklar 6-7 yaşında bu istismarcının eline düştüler. Artık birileri ses çıkarsın. Bu çocuklar için biz karar istiyoruz."Avukat Gülşah Ekin Taş ise bugün karar beklediklerini, ancak çıkmadığını belirterek, "Hatta çocuklardan birinin ailesi bugün bayramlıklarını giyip geleceğini söylemişti. İnşallah adalet yerini bulacak ve bizler buradan mutlu, güler yüzlü ayrılacağız" dedi.'İSTİSMARCININ VATANDAŞLIK HAKKI ELİNDEN ALINSIN'UCİM Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan da çocukları istismar eden sapkınların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliği altında kalmamaları gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Bunların Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşımaması gerekiyor. Bunların vatandaşlık hakları yoktur. Bu konuda ceza alan bütün istismarcıların, Türkiye Cumhuriyeti kimliğinden arındırılmaları lazım. Bu insanlar benim gözümde vatan hainidir ve inanıyorum ki buradaki insanlar da aynı şekilde düşünüyordur. Çünkü ülkenin geleceğine bu kadar zarar veren bu sapkınların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma hakları yoktur."

Mağdur çocuk aileleri de Yücel Ceylan'ın bu düşüncesini destekledi.

