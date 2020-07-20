'İstismarcının vatandaşlık hakkı elinden alınsın'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'İstismarcının vatandaşlık hakkı elinden alınsın'

ANTALYA'da, 29 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K.'nin yargılanmasına devam edildi.

'İstismarcının vatandaşlık hakkı elinden alınsın'
20.07.2020 14:09 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:19

ANTALYA'da, 29 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşma sonunda konuşan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, ceza alan istismarcının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmasını istedi.

Kepez ilçesindeki ilkokulda meydana gelen taciz olaylarıyla ilgili davanın görülmesine 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada, 29 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K. ile şikayetçi aileler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatı Alkım Bengüsen Duygulu, müvekkilinin 40 öğrencinin bulunduğu küçük bir sınıfta iddia edilen eylemleri gerçekleştirmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu söyleyerek, "İddia sahibi çocuklar 5 yıl ortaya çıkmamıştır. Sanığın iddia konusu cinsel eylemleri hiç ders işlemeye fırsat bırakmayacak derecede olduğu, açılan dosyalardan anlaşılmıştır. Böyle olduğunu kabul etsek bile sanık ne zaman ders işlemiş, çocuklar ne öğrenmişler? Bu süreçte psikolojik rahatsızlık yaşamamışlardır. Ceza mahkumiyeti şüpheden arınmış delillerle karar verilebilir. Müvekkil 2 yıldır tutukludur ve makul sureyi aşmıştır. Tahliyesini talep ediyorum" diye konuştu.Mahkeme sanık ve avukatına, dosyaya eklenen yeni iddialar karşısında savunma yapması için süre tanıdı ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.'MESLEĞİNİN YÜZ KARASI'Duruşma sonrası açıklama yapan UCİM Başkanı Saadet Özkan, mesleğinin yüz karası, ahlaksız ve sapkın, öğretmen diyemeyecekleri bir kişinin çocuklara istismarda bulunduğunu belirterek, şöyle dedi: "Biz bu davada çocuklar için artık karar istiyoruz. İki yılı bulan davada çocuklar her türlü ifade ve raporlarını tamamladı. Bugün buradan bir 300 yıl hapis çıksaydı, birçok çocuk daha güç bulup konuşup, bu alçak istismarcının her türlü pisliğini ortaya çıkaracaktı. Bir süre var. Bu süre dolduğunda tutuksuz yargılama olduğunda biz ne yapacağız? Bu çocuklara ne diyeceğiz. Bu çocuklar pandemi süresince her gece bu alçağı gördü. Bu istismarcı, 'Evdeki televizyonun kırmızı ışığından sizi izliyorum' diyerek çocukları korkuttu ve çocuklar istismarı anne ve babalarına anlatamadı. Bu çocuklar 6-7 yaşında bu istismarcının eline düştüler. Artık birileri ses çıkarsın. Bu çocuklar için biz karar istiyoruz."Avukat Gülşah Ekin Taş ise bugün karar beklediklerini, ancak çıkmadığını belirterek, "Hatta çocuklardan birinin ailesi bugün bayramlıklarını giyip geleceğini söylemişti. İnşallah adalet yerini bulacak ve bizler buradan mutlu, güler yüzlü ayrılacağız" dedi.'İSTİSMARCININ VATANDAŞLIK HAKKI ELİNDEN ALINSIN'UCİM Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan da çocukları istismar eden sapkınların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliği altında kalmamaları gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Bunların Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşımaması gerekiyor. Bunların vatandaşlık hakları yoktur. Bu konuda ceza alan bütün istismarcıların, Türkiye Cumhuriyeti kimliğinden arındırılmaları lazım. Bu insanlar benim gözümde vatan hainidir ve inanıyorum ki buradaki insanlar da aynı şekilde düşünüyordur. Çünkü ülkenin geleceğine bu kadar zarar veren bu sapkınların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma hakları yoktur."

Mağdur çocuk aileleri de Yücel Ceylan'ın bu düşüncesini destekledi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı Güncel
Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi Magazin
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 3. Sayfa
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti Magazin
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi Magazin
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Altının gram fiyatı 400,5 liradan işlem görüyor Ekonomi
Altının gram fiyatı 400,5 liradan işlem görüyor
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada
Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Bazı ülkelere uçuşların yeniden başlamasıyla Antalya'ya 1 günde 10 binin üzerinde yabancı turist geldi
Bazı ülkelere uçuşların yeniden başlamasıyla Antalya'ya 1 günde 10 binin üzerinde yabancı turist geldi
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Galatasaray hakkında küfürlü tweetler atan Göztepe yöneticisi Sinan Öznur istifa etti
Galatasaray hakkında küfürlü tweetler atan Göztepe yöneticisi Sinan Öznur istifa etti
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan elektrik firması çalışanı: 'Bugün benim sonum' dedim
Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan elektrik firması çalışanı: "Bugün benim sonum" dedim
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Elektrik akımına kapılan talihsiz genç, yaşamını yitirdi
Elektrik akımına kapılan talihsiz genç, yaşamını yitirdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Belki önümüzdeki hafta vaka sayısı 500'ün altına inebilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Belki önümüzdeki hafta vaka sayısı 500'ün altına inebilir
Tarihinde ilk kez şampiyon olan Başakşehir, kasasına yaklaşık 420 milyon TL koyacak
Tarihinde ilk kez şampiyon olan Başakşehir, kasasına yaklaşık 420 milyon TL koyacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Bülent Turan Zeydan Karalar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Huysuz Virjin Tuvana Türkay Merve Boluğur Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Can Bartu Gökhan Gönül Aziz Yıldırım Tahir Karapınar
Daha Fazla Beşiktaş Ayasofya Şampiyon Jandarma
Şu an buradasınız: 'İstismarcının vatandaşlık hakkı elinden alınsın' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 15:41:58. #1.15#
title