İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

12.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:19
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 100. yıl dönümüne ulaşmış olmanın sevinç, gurur ve onurunu yaşadıklarını belirtti.

Gürel mesajında, "Her mısrasında aziz milletimizin şanlı tarihi boyunca vatan, bayrak ve mukaddesatı uğruna vermiş olduğu eşsiz mücadelenin destanlaştığı İstiklal Marşımız geçmişinden ders alarak geleceğine yön verebilen bir nesil, 'Asım'ın Nesli'nin milletimizin ali hedeflerini gerçekleştirmesinde en önemli ilham kaynağıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kahraman gazilerimize ve şehitlerimizin mukaddes emanetlerine sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Bağımsız Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Serap Karaoğlu da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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