İstikbal satıldı mı, İstikbal'i kim aldı?

İstikbal satıldı mı, İstikbal'i kim aldı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki İstikbal Mobilya Sanayi ve ticaret Anonim Şirketi paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkaracak. Peki,İstikbal satıldı mı, İstikbal'i kim aldı?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından hazineye ait İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi; 12 milyar 500 milyon TL'lik muhammen bedel ile satışa çıkarıldı. İstikbal satıldı mı, İstikbal'i kim aldı?

İSTİKBAL SATILDI MI ?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki İstikbal Mobilya Sanayi ve ticaret Anonim Şirketi paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkaracak.

12 milyar 500 milyon TL muhammen bedel ile satışa çıkarılacak İstikbal Mobilya'yı almak isteyenler son tekliflerini; 29 Eylül saat 16.30'a kadar TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı'na elden teslim edebilecek.

AÇIK ARTIRMA YAPILACAK

İhale; 30 Eylül saat 10.00'da TMSF'de başlayacak ve kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasının ardından açık artırma yapılacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Nihat Şındak'ın rektörlük konutundaki arızalı sinekliklere 193 bin lira harcandı

Lüks tutkunu rektör! Sinekliğe harcadığı rakam dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih

Defne Samyeli'den cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Tan Taşçı'nın başı takıntılı hayranıyla dertte! 6 yıllık takip bitmiyor

Konserde korku dolu anlar! Sahne arkasına kadar sızdı
Danimarka'da kadınlar zorunlu askerlik kapsamına alındı

Yasa geçti! Ülkedeki tüm kadınlar artık askerlik yapmak zorunda
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek

Yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.