İstihdamın korunması için yeni destek paketi geliyor: 6 ayı ödemesiz 500 bin liraya kadar kredi verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketinde istihdamın korunması için önemli bir destek yer aldı. Firmalar, işe aldıkları her bir kişi için 24 ay vadeli 6 ay geri ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecek. En fazla 5 kişiye kadar destek sağlanacak ve taahhüdünü yerine getiren firma 500 bin liraya kadar destek alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi reform paketiyle istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik çok önemli bir desteğin müjdesini verdi. Bu kapsamda firmalara ucuz maliyetle 6 ayı geri ödemesiz kredi verilecek.

Erdoğan, "Salgının istihdam piyasalarında oluşturduğu tahribatı gidermek için İlave İstihdam Finansman Desteği adıyla yeni bir destek modeli getiriyoruz" diyerek desteği duyurdu.

Peki, ucuz maliyetli krediden kimler yararlanacak? İşçi sınırı olacak mı? Primler kredi maliyetinden nasıl düşecek? İşte merak edilen desteğin detayları:

KİMLER YARARLANACAK?

Mevcut çalışan sayısına ilave olarak yeni işçi alan mikro ve küçük ölçekli firmalar yararlanacak.

KAÇ LİRA ÖDENECEK?

Firmalar, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için kredi garanti fonu kefaleti ile 24 ay vadeli ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecek.

İŞÇİ SINIRI OLACAK MI?

Sabah'tan Faruk Erdem'in aktardığına göre, en fazla 5 kişiye kadar olan bu uygulamada taahhüdünü yerine getiren firma 500 bin liraya kadar kredi kullanabilecek.

İŞÇİLERİN PRİMLERİ ÖDENECEK Mİ?

Firmalar ilave istihdam için yıl boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primlerini kredi finansman maliyetinden düşebilecek.

PRİM DESTEĞİ NE KADAR SÜRECEK?

Kişi başı prim desteği 12 ay boyunca sürdürülecek.

PRİM TEŞVİK TUTARI KAÇ LİRA OLACAK?

İşçi başına 12 aylık prim teşviki en az 13 bin 952 lira 28 kuruş olacak.

GENÇLER İŞE KAVUŞACAK

Ekonomi reform paketinde genç istihdamına ilişkin de önemli detaylar yer alıyor. Mesleki eğitim merkezleri gençler için daha cazip kılınacak. Kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme sağlanacak.

Bu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanacak. Ayrıca ücretsiz izindeki işçilere verilen nakdi ücret desteğinden yararlanıp çalışanını tekrar istihdama dahil edenler ilave istihdam finansman desteğini de kullanabilecek. Böylece ücretsiz izinden dönen işçi için de 100 bin lira kredi kullanılabilecek.

Gençler için kitle fonlaması platformları hayata geçirilecek. Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi hazırlanacak. Buna göre mesleki eğitim alanında destekler verilecek, iş gücü piyasasını yönlendirmek için sektörel beceri haritaları oluşturulacak.

18 YAŞ ALTINA İKİNCİ EMEKLİLİK

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) de önemli bir değişiklik yapılacak. 18 yaşından küçüklerin BES'e dahil edilmesini sağlanacak. Böylece, gençler küçük yaşlardan itibaren prim ödeyerek ikinci bir emeklilik imkânına kavuşacak. BES ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulması sağlanacak.

Sandık, vakıf ve benzeri emeklilik sağlayan kuruluşlardaki birikimlerin, 2023 yılı sonuna kadar BES'e aktarımına imkân sağlanacak.

EN DÜŞÜK DESTEK

Brüt asgari ücret: 3.577,50 TL

Sigorta primi işçi payı (%14): 500,85 TL

İşsizlik sigortası işçi payı (%1): 35,78 TL

SGP primi işveren payı (%15,5): 554,51 TL

İşveren işsizlik sigortası (%2): 71,55 TL

Toplam prim desteği: 1.162,69 TL

12 aylık prim desteği: 13.952,28 TL