İstifası kabul edilen Berat Albayrak, 5 yılda iki farklı bakanlık görevini yürüttü! İşte icraatları

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pazar günü Instagram hesabından yaptığı bir açıklama ile istifa etti. Albayrak'ın bu talebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Peki 5 yıllık iki farklı bakanlık görevini yürüten Albayrak'ın icraatları neler?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pazar günü Instagram hesabından yaptığı bir açıklama ile istifa ettiğini duyurdu, ardından Twitter hesabını kapattı.

İletişim Başkanlığı'ndan pazartesi akşamı yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa talebini kabul ettiği açıklandı.

BAKANLIK ÖNCESİ KARİYERİ

1978'de İstanbul'da doğan Berat Albayrak, Fatih Koleji'nin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nü bitirdi. New York Pace Üniversitesi'nde finans üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra Türkiye'de döndü. 2011'de Kadir Has Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'ndeki doktora tezi, yenilenebilir enerji kaynakları ve finansmanı üzerineydi.

ABD'de olduğu yıllarda Çalık Holding için çalışmaya başlayan Albayrak, Türkiye'ye döndükten sonra aynı holdingde genel müdürlük yaptı. Çalık Holding'den ayrıldıktan sonra 2014-15 yıllarında ise Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

İLK KÖŞE YAZISI

Berat Albayrak ilk köşe yazısında Türkiye'nin ekonomik açıdan yeni bir döneme girdiğini, neo-klasik ezberlerin dışında çözüm üretemeyen kişilerin itibar görmeyeceğini yazmış, ve "Artık siyasetçisi, bürokratı, akademisyeni vs. herkes yeni Türkiye ile uyumlu olmalı ya da ülkenin önünde takoz olmaktan çıkmalıdırlar" demişti.

MECLİSE GİRDİ

Berat Albayrak 2004 yılında o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan ile evlendi, 11 yıl sonra AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçilerek olarak TBMM'ye girdi.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DÖNEMİ İCRAATLARI

Berat Albayrak 2015'te Meclis'e girer girmez önce Ahmet Davutoğlu'nun, ardından Binali Yıldırım'ın başbakanlığında kurulan hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptı.

AKKUYU'NUN TEMELİ ATILDI

Bakanlığı döneminde Rusya ile Türkiye'nin ilk nükleer santralı Akkuyu için temel atıldı, çalışmalara başlandı. 2015-18 yılları arasında Türkiye'nin hidrolik, kömür ve yenilenebilir enerji kurulu gücü de artış gösterdi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DÖNEMİ İCRAATLARI

Berat Albayrak 2018'de yapılan seçimlerin ardından Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmesiyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Eskiden Başbakanlık'a bağlı bulunan Hazine Müsteşarlığı da bu bakanlığa bağlandı.

RAHİP BRUNSON GERİLİMİ

İlerleyen haftalarda Merkez Bankası'nın faiz artırma beklentilerini karşılamaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Pastör Andrew Brunson üzerinden yaşadığı gerilimle birlikte Dolar/TL kuru birkaç ay içinde 4,5 seviyesinden 6,5 seviyesine yükselerek rekor kırdı.

Sonrasında gelen yüksek faiz artırımı ve rahip Brunson'ın bırakılmasıyla birlikte dolar 5 TL seviyelerine geriledi.

ALBAYRAK'IN TARTIŞMA YARATAN SÖZLERİ

Albayrak bunun ardından "6 liradan, 7 liradan bol bol döviz alanlar şimdi kara kara düşünüyor" dedi.

Dövizde 'Demir yumrukla düşürdük' söyleminden, 'Uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz' söylemine.

Mart 2019'da Rize'de konuşan Albayrak "Birileri Türkiye batacak, dolar 7, 8 lira olacak diye hayaller kurdu" dedi.

Bu konuşmasından yaklaşık bir yıl sonra dolar 7, bir buçuk yıl sonra da 8 lira seviyelerini geçti.

Albayrak değer kaybetmiş TL hakkında "rekabetçi kur" dedi ve ihracatın bu sayede ithalatı geçeceğini söyledi.

Bir TV kanalında "Doların yükselmesiyle endişelendiğini" söyleyen sunucuya "Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolarla borcunuz mu var?" diye yanıt vermesi muhalefetin yanı sıra ekonomistler tarafından da eleştirilmesine yol açtı.