İSTİB Başkanı Ali Kopuz: "Pandemiye rağmen yüzde 1,8 büyüme başarıdır"
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İSTİB Başkanı Ali Kopuz: "Pandemiye rağmen yüzde 1,8 büyüme başarıdır"

01.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:56
İSTİB Başkanı Ali Kopuz:

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan dördüncü çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) rakamlarına ilişkin, "Pandeminin yıkıcı etkisine rağmen 2020 yılının 4.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan dördüncü çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) rakamlarına ilişkin, "Pandeminin yıkıcı etkisine rağmen 2020 yılının 4. çeyreğinde yüzde 5,9, 2020 yılının genelinde ise 1,8 büyüme başarıdır ve bu başarı Türkiye'ye inananlar ile devam edecektir." açıklamasını yaptı.

Kopuz, yaptığı açıklamada TÜİK tarafından açıklanan 4. çeyrek ve 2020 büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Küresel bir tehdit olarak ortaya çıkan koronavirüs salgınının ekonomileri etkisi altına almasına rağmen Türkiye'nin 2020 yılını pozitif büyümeyle kapatacağını söylediğini aktaran Kopuz, "Nitekim 3. çeyrekte gerçekleşen yüzde 6,7'lik büyüme ekonomimizin toparlandığının göstergesi olmuştu. Hükümetimizin son dönemde de gelir kaybı, kira ve ciro kaybı destekleri gibi uygulamalarla esnaf ve tacirlerimizi desteklemesi ve iş dünyamızın özverisi sayesinde yapılan çalışmaların meyvelerini son çeyrekte de aldık. Böylece 2020 yılında sanayide yüzde 2 ve tarımda yüzde 4,8'lik bir büyüme gerçekleşti. Pandeminin yıkıcı etkisine rağmen 2020 yılının 4. çeyreğinde yüzde 5,9, 2020 yılının genelinde ise 1,8 büyüme başarıdır ve bu başarı Türkiye'ye inananlar ile devam edecektir." ifadelerini kullandı.

3. çeyrek büyüme verileri sonrasında Türkiye'nin G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduğunu belirten Kopuz, "Manipülatif veriler açıklayan ve uluslararası düzeyde algı oluşturmaya çalışan kredi derecelendirme kuruluşları bile böyle bir sonuç çıkacağını bildiklerinden son hafta tahminlerini revize ettiler. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen hafta Türkiye'nin 2020 yılında yüzde 5 daralacağı yönündeki öngörüsünü, yüzde 1,1 büyüme olarak revize etti. Bu ne açıdan bakılırsa bakılsın kabul edilemez bir hata payıdır. Türkiye bu tip oyunlara, operasyonlara rağmen yolundan şaşmıyor ve başarı öyküsünü sürdürüyor." değerlendirmesini yaptı.

"Virüse karşı bağışıklığımız arttıkça ekonomik alandaki zorluklara karşı bağışıklığımız da güçlenecek"

Ali Kopuz, Türkiye'de Kovid-19 aşısının yaygınlaşmasının önemine ilişkin de, "Dünyada en çok aşı yapan beşinci ülkeyiz. Aşı, sadece sağlık açısından değil aynı zamanda ekonomi açısından da normalleşme yönünde atılan çok önemli bir adım. Zira bizim virüse karşı bağışıklığımız arttıkça ülkemizin de ekonomik alandaki zorluklara karşı bağışıklığı güçlenecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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