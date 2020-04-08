İşte Karşınızda PlayStation 5 Kontrolcüsü DualSense!
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PlayStation 5, Sony, Teknoloji

İşte Karşınızda PlayStation 5 Kontrolcüsü DualSense!

Bu senenin son çeyreğinde, yeni nesil PlayStation konsolu ile tanışacağız. En azından Sony Interactive Entertainment herhangi bir ertelemenin yaşanmayacağını söylüyor.

08.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:51
İşte Karşınızda PlayStation 5 Kontrolcüsü DualSense!

Bu senenin son çeyreğinde, yeni nesil PlayStation konsolu ile tanışacağız. En azından Sony Interactive Entertainment herhangi bir ertelemenin yaşanmayacağını söylüyor. Yani önümüzde çok fazla da bir zaman yok. Microsoft Xbox Series X konsolunun tasarımını gözler önüne sermişti. Henüz Japon teknoloji devinden böyle bir adım gelmiş değil ama bugün heyecan verici yeni bir gelişme yaşandı. PlayStation 5 için kullanılacak kontrol kolunun tanıtımı yapıldı: İşte karşınızda DualSense!

Tanıtım ise US PlayStation Blog üzerinden Platform Planlama ve Yönetimi Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino tarafından yapıldı.

Bildiğiniz gibi DualShock 4, SHARE düğmesi ve dokunmatik yüzey dahil ileriye dönük özellikler ile hem oyuncular hem de geliştiriciler tarafından en iyi PlayStation kontrolcüsü olarak nitelendirilmişti. DualSense kontrolcüsü yaratılırken, DualShock 4 ile ilgili en beğenilen özellikler korunacak şekilde yeni işlevsellik ekleme ve tasarımda yenilik getirme yoluna gidilmiş.

Geliştiriciler ile yapılan irdelemeler sonucunda da, daha önceden de açıklandığı üzere DualSense haptik işlevselliği ile gelecek. Bu işlevsellik ile oynanıştaki dokunma hissiyatı başka bir seviyeye taşınacak. Mesela araba yarışı oynarken, kolun yolun durumuna göre titreşimi ile daha gerçekçi bir hissiyat oluşturacak. Ayrıca L2 ve R2 tuşları için de uyumsal tetikleyiciler eklenmiş. Bu sayede mesela bir yayı gererken gerçekten gerdiğinizi hissedebileceksiniz. Haliyle anın gerilimini sonuna kadar yaşamanız mümkün olacak. Bununla birlikte, DualSense kolunun ele tam oturabilmesi için tasarımda da ufak tefek değişikliğe gidilmiş. Tetikleyicilerin açısı biraz değiştirilmiş ve kavrama yerleri de ele tam oturacak şekilde güncelleme gidilmiş. Ayrıca batarya ömrünün uzatılması ve daha hafif olması sağlanmış.

DualSense ile ilgili en önemli özelliklerden bir tanesi ise Share düğmesi yerine Create düğmesinin olacak olması. Bu sayede, oynanış içeriği üretmek için daha fazla seçeneğimiz olacakmış. Ne var ki detaylar ilerleyen zamanlarda açıklanacakmış.

Platform Planlama ve Yönetimi Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino, yeni kontrol kolunda dahili mikrofonun olacağını söylüyor. Bu sayede, partideki arkadaşlarımız ile kulaklık kullanmadan daha kolay yoldan sohbet edebilmek mümkün olacakmış ama uzun süreli bir sohbet durumunda yine de bir kulaklık kullanmak öneriliyor.

DualSense için yayınlanan ilk görüntülere aşağıdan bakabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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