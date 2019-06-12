İşte herkesin beğendiği ancak elimizden kaçırdığımız Milli yıldızlarımız! Zeki Çelik, Merih Demiral ve Kaan Ayhan

EURO 2020 Avrupa Elemeleri karşılaşmalarında A Milli Takım'ın Fransa'yı Konya'da 2-0 mağlup ettiği daha sonra ise grupta 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini aldığı İzlanda maçlarında millilerin performansı ve mücadelesi göz doldurdu.

Özellikle Fransa'nın son 10 senede sadece Türkiye maçını isabetli şut atamadan tamamlaması dikkatlerden kaçmadı. Burada takımın gösterdiği performansın yanı sıra savunma hattımıza da büyük bir parantez açmamız gerekiyor.

ZEKİ ÇELİK GÖZ DOLDURUYOR

Fransa maçında iyi bir performans sergileyen 22yaşındaki Zeki Çelik, Fransız temsilcisi Lille Kulübü'ne bu sezon başında 2. Lig ekibi İstanbulspor'dan 2,5 milyon euro karşılığında transfer oldu. Şu an piyasa değeri 17 milyon euro.

MERİH'İN İLGİNÇ HİKAYESİ

Savunmanın göbeğinde oynayan 21 yaşındaki Merih Demiral'in hikayesi ise biraz ilginç... Genç oyuncu arkadaşıyla Fenerbahçe altyapısında oynarken sarı lacivertli kulübün kendisine önerdiği sözleşmeyi kabul etmeyip, Avrupa'nın yolunu tutuyor. Alcanenense'ye giden Merih buradan Sporting Lizbon B takımına kiralanıyor, oradan 15 Ağustos 2018'de Alanyaspor'un yolunu tutuyor. Alanyaspor 29 Ocak 2019 tarihinde 3,5 milyon euro bedeli ödeyerek oyuncuyu transfer ediyor.

Transferden sadece 1 gün sonra oyuncu Sassuolo'ya kiralanıyor. Serie A ekibi 1 Temmuz 2019 tarihinde 7 milyon euro bedelle oyuncuyu kadrosuna kattı. Merih Demiral'in şu an piyasa değeri 15 milyon euro ve adı ciddi bir şekilde Juventus ile anılıyor.

PARLAYAN İSİM KAAN AYHAN

Fransa hücum hattına göz açtırmayan bir diğer isim Kaan Ayhan... Ozan Kabak'ın takımı Stuttgart ile Bundesliga'da kümede kalma play-out maçında Union Berlin karşısında sakatlanması ve burnunun kırılması sonrasında şans bulan Kaan Ayhan bunu iyi kullandı. Kaan Ayhan da uzun süre Schalke altyapısında oynadıktan sonra 2016-17 sezonunda 500 bin euro bedelle Düsseldorf'a transfer oldu. 24 yaşındaki oyuncunun bugün değeri ise 9 milyon euro...

Fenerbahçe'den milli takıma giden tek isim olan Hasan Ali Kaldırım da performansıyla göz doldurdu. Hasan Ali özellikle Mbappe'ye karşı gösterdiği müthiş performansla alkış almış, PSG'nin yıldızı etkili olamayınca diğer kanat değiştirmişti.

GENÇLER UMUT VERİYOR

Şenol hocanın Beşiktaş'ın başındayken 150 bin euroya Eskişehir'den transfer ettiği Dorukhan ve Leverkusen U19 takımından bedelsiz alınan Güven Yalçın, Trabzonspor'un bu sezon parlayan isimleri Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı... Kaan Ayhan ile takım arkadaşı olan Kenan Karaman, Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci... Gelecek 10 sene genç ve başarılı olabilecek kaliteli ayakları olan milli takım izleyebiliriz.

Süper Lig temsilcilerimizin özellikle yabancı futbolculara ödediği yüksek bonservis bedelleri, boştaysa verilen yüksek imza paraları hatta aldıkları astronomik yıllık ücretler göz önüne alındığında bu genç futbolcularımızın nasıl elden ya da gözden kaçırıldığı can sıkan bir konu...

NOT: Oyuncuların piyasa değerleri transfermarkt'dan alınmıştır.