Bakan Nebati sistemin detaylarını paylaştı, gözler kura çevrildi! İşte dolar ve euroda son durum

Dün gündüz saatlerinde 18,34 seviyelerine kadar çıkarak tarihi rekorunu yenileyen Dolar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine sonrası duyurduğu yeni ekonomik sistem sayesinde 12 liraya kadar düşmüştü. Bugüne 13,50 seviyelerinde başlayan Dolar, ilerleyen saatlerde 12 liranın altını görmüştü. Milyonlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu sistemin detaylarını merak ederken, soruların yanıtı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi.

BAKAN NEBATİ "KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT" SİSTEMİNİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Bakan Nebati yaptığı yazılı açıklama ile "Kur korumalı TL vadeli mevduat" adı verilen yeni sistemin tüm detaylarını paylaştı. Merkez Bankası'nın her gün saat 11.00'de dolar döviz alış kuru yayınlayacağı bilgisine de yer veren Bakan Nebati'nin yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde;

"Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alınmıştır.

"STOPAJ UYGULANMAYACAK"

Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

"MB HER GÜN DOLAR DÖVİZ ALIŞ KURU YAYINLAYACAK"

Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.

"SİSTEME İSTEYEN HER BANKA KATILABİLECEK"

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır. Sisteme isteyen her banka katılabilecektir. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir. Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığında da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı."

İŞTE YENİ SİSTEMİN AÇIKLAMASININ ARDINDAN DOLARDAKİ SON DURUM

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin yeni sistemle ilgili detayları paylaşmasının ardından güne 13,50 seviyesinden başlayan dolar/TL, 12,90 seviyelerine kadar geriledi. Dolar, saat 14,30 itibarıyla 12,80 liradan işlem görüyor.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



10.44 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 13,34 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) December 21, 2021

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