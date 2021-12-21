Bakan Nebati sistemin detaylarını paylaştı, gözler kura çevrildi! İşte dolar ve euroda son durum - Haberler Ekonomi
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Bakan Nebati sistemin detaylarını paylaştı, gözler kura çevrildi! İşte dolar ve euroda son durum

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yazılı bir açıklamayla "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sisteminin detaylarını paylaşmasının ardından dolar/TL, saat 14.25 itibarıyla 12,90 seviyesinden işlem görüyor.

Dün gündüz saatlerinde 18,34 seviyelerine kadar çıkarak tarihi rekorunu yenileyen Dolar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine sonrası duyurduğu yeni ekonomik sistem sayesinde 12 liraya kadar düşmüştü. Bugüne 13,50 seviyelerinde başlayan Dolar, ilerleyen saatlerde 12 liranın altını görmüştü. Milyonlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu sistemin detaylarını merak ederken, soruların yanıtı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi.

Bakan Nebati yaptığı yazılı açıklama ile "Kur korumalı TL vadeli mevduat" adı verilen yeni sistemin tüm detaylarını paylaştı. Merkez Bankası'nın her gün saat 11.00'de dolar döviz alış kuru yayınlayacağı bilgisine de yer veren Bakan Nebati'nin yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde;

"Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alınmıştır.

Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır. Sisteme isteyen her banka katılabilecektir. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir. Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığında da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı."

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin yeni sistemle ilgili detayları paylaşmasının ardından güne 13,50 seviyesinden başlayan dolar/TL, 12,90 seviyelerine kadar geriledi. Dolar, saat 14,30 itibarıyla 12,80 liradan işlem görüyor.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (2)
Ehmed Med:bu aksam dugun var dolar 7 lira Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
eses:Hani Nas vardı faiz haramdi parayla para kazanma devri bitmişti ne oldu hem faiz var hem kur zararini karşılama var yine parası olan parasıyla para kazanacak kısacası faiz artırıyoruz diyemedikleri için bu formülü buldular. Dolar 8 iken 13 oldu buna sevinir olduk. Cevap Yaz 13 33 Yayından Kaldır
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