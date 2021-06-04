İşte 9. ve 11. yüzyıla ait insan ve hayvan mumyaları
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İşte 9. ve 11. yüzyıla ait insan ve hayvan mumyaları

İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Haberler | Kültür Sanat

İşte 9. ve 11. yüzyıla ait insan ve hayvan mumyaları Aksaray Müzesi'nde sergilenen 9. ve 11. yüzyıla ait insan ve hayvan mumyaları özel cam vitrinlerde bozulmadan korunurken, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor Aksaray'da müzede sergilenen 9. ve 11.

İşte 9. ve 11. yüzyıla ait insan ve hayvan mumyaları

Aksaray Müzesi'nde sergilenen 9. ve 11. yüzyıla ait insan ve hayvan mumyaları özel cam vitrinlerde bozulmadan korunurken, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

AKSARAY - Aksaray'da müzede sergilenen 9. ve 11. yüzyıla ait insan ve hayvan mumyaları aradan yüzlerce yıl geçmiş olmasına rağmen bozulma olmadan korunurken, sergilendikleri özel cam vitrinlerde görenleri şaşırtıyor.

Tarihi ve kültürel varlıklarıyla geçmişte birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapan Aksaray'da yapılan kazı çalışmalarında elde edilen mumyalar aradan yüzlerce yıl geçmiş olmasına rağmen bozulmadan korunuyor.

13 mumya özel klimalı vitrinlerde korunarak sergileniyor

11 tanesi çocuk ve yetişkin, 2'si kedi olmak üzere toplam 13 mumyanın bulunduğu Aksaray Müzesinde bu mumyalar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan özel klimalı cam vitrinlerde sergileniyor. Belirli aralıklarla yetkililer tarafından bakımları yapılan mumyalar özel klimalı vitrinler sayesinde yazın serinletilerek, kışın da gerektiği kadar ısıtılarak korunuyor. Özel koruma sayesinde bozulmadan korunan mumyalar ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Sahibi tarafından sevilen kediler de mumyalanmış

Özellikle Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesinde bulunan Ihlara Vadisi içerisindeki kiliselerden ve Akhisar Köyünde bulunan Çanlı Kilise de yapılan kazı çalışmalarında bulunan mumyalar arasında 2 adet de kedi mumyası bulunuyor. Kazı bölgesinde yapılan ve oldukça uzun süren inceleme ve araştırmalarda kedilerin sahibi tarafından çok sevildiği ve bu nedenle öldüklerinde mumyalama tekniğiyle mumyalandığı belirlenirken, dişlerine kadar sağlam kalan hayvan mumyaları da oldukça ilgi çekiyor.

"Aksaray çeşitli kültür ve medeniyetlerin beşiğini yapmış bir yer"

Aksaray'ın çeşitli kültür ve medeniyetlere beşiklik yapmış bir il olduğunu belirten Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "9. ve 11. yüzyıl arasında bizim Kapadokya bölgesi özellikle Aksaray bölgesinde Hristiyanlar da ikamet etmişler. Mesela o dönemde Aziz Gregorius da yaşamış buralarda. Bunun sonucu olarak da şu anda bizim Aksaray Akhisar köyünde, Çanlı Kilise ve Ihlara Vadisi'ndeki çıkmış mumyalarımız var. 13 tane mumya Kültür Müzesinde bulunmakta. Bu mumyalara baktığımız zaman yetişkin mumyaları, çocuk mumyaları ve hayvan mumyaları, hatta kedi mumyaları da var burada. Bunları analiz ettiğimizde görüyoruz ki 9. yüzyıl ile 11. yüzyıla ait, kiliselerden çıkan mumyalar. Şu anda bunlar Aksaray'da sergilenmekte. Anadolu'ya baktığımız zaman çeşitli kültürlerin, medeniyetlerin beşiğini yapmış bir yer Aksaray. Bu anlamda da mumyaların burada olması da tabii bir sonuç olarak ortaya çıkmış" dedi.

İşte 9. ve 11. yüzyıla ait insan ve hayvan mumyaları
İşte 9. ve 11. yüzyıla ait insan ve hayvan mumyaları
İşte 9. ve 11. yüzyıla ait insan ve hayvan mumyaları
İşte 9. ve 11. yüzyıla ait insan ve hayvan mumyaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can

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