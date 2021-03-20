İşte 133 günlük Naci Ağbal dönemi! Faizi 10,25'ten alıp 19'a yükseltti
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İşte 133 günlük Naci Ağbal dönemi! Faizi 10,25'ten alıp 19'a yükseltti

20.03.2021 09:18 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:31
İşte 133 günlük Naci Ağbal dönemi! Faizi 10,25'ten alıp 19'a yükseltti

Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 133 günlük görev süresinde yüksek faiz politikaları uygulamış ve faiz oranını yüzde 19'a kadar çıkarmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı karar ile görevden alındı. Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.

MERKEZ'DE 21 AYDA ÜÇÜNCÜ DEĞİŞİM

21 ay içerisinde görevden alınan üçüncü Merkez Bankası Başkanı olan Ağbal, Temmuz 2019'da göreve getirilen Murat Uysal'ın yerine Merkez Bankası Başkanlığı'na Kasım 2020'de, getirilmişti. Ağbal'ın atanmasından iki gün sonra da Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmişti.

3 KEZ YÜKSELTTİ, 2 KEZ SABİT TUTTU

Ağbalın başkanlığındaki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, daha önce 2 kez faiz oranlarını yükseltmiş, 2 kez de sabit tutmuştu.

YÜZDE 10.25'TEN ALDI, 19'A ÇIKARDI

Son olarak, Perşembe günkü toplantıda faiz oranları 200 baz puan artırılarak yüzde 17'den yüzde 19'a çıkartılmıştı. Ağbal görevi devraldığında faiz oranı yüzde 10.25'teydi.

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