İstanbulspor'u yenen Manisa, yenilmezlik serisine TFF 1. Lig'de devam etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbulspor'u yenen Manisa, yenilmezlik serisine TFF 1. Lig'de devam etti

İstanbulspor'u yenen Manisa, yenilmezlik serisine TFF 1. Lig'de devam etti
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in birinci haftasında İstanbulspor'u 4-3 mağlup eden Manisa, yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı.

TFF 1. Lig'in birinci haftasında İstanbulspor'u 4-3 mağlup eden Manisa, yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı.

Geçen sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 36 maçta 24 galibiyet ve 12 beraberlik alan Manisa, lider olarak yükseldiği TFF 1. Lig'de bu serisini sürdürdü.

İstanbulspor karşısında Manisa'nın yeni oyuncularından Dever Orgill 3 gol birden atarken, 1 gol kaydeden Andre Sousa da ilk maçına golle başladı.

Manisa Teknik Direktörü Serkan Özbalta, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligin ilk maçlarının hep farklı geçtiğini, başlangıcı iyi yaptıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Geçen sezon namağlup şampiyon olduklarını ve kendilerinden beklentinin yükseldiğini anlatan Özbalta, şunları kaydetti:

"Biz bunun üzerine koyarak gitmek durumundayız. Oyuncularım iyi bir oyun ortaya koydu. Maçtan önce oyuncularımızla hatalar olabileceğini paylaştık ama biz bir ekibiz, olgun sporcuları olan, karakterli bir takımız. Çok ciddi geri dönüşler yaptık. 2-0'dan sonra daha rahat bir oyun olabilirdi. 2-1 olduktan sonra rakip de bir gol daha bulabilirim düşüncesine girdi ve ikinci golü de yedik ama oyuncularımızın fedakarlıklarıyla karşılaşmadan galip ayrılmasını bildik. Bu tarz galibiyetler takımın öz güveninin artması ve camianın da moral bulması çok önemli. Bunun için çok mutluyum."

Özbalta, eksiklerinin farkında olduklarınıda belirterek, "Hem kulüp yapısı olarak hem de takım olarak bu eksikleri giderebilecek güçteyiz. Oyuncularımın alınlarından öpüyorum ve hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugün Manisa halkını gururlandırdılar. Ekran başından bizi destekleyen Manisa halkına teşekkür ediyorum. Bu galibiyet hem oyuncularıma hem de tüm Manisalılara armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Tanju Özcan İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Berdan Mardini Burcu Esmersoy
Spor Muslera Ali Koç Caner Erkin Merve Çoban Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbulspor'u yenen Manisa, yenilmezlik serisine TFF 1. Lig'de devam etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 10:34:28. #1.15#

title