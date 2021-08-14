İstanbulspor-Manisa maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbulspor-Manisa maçının ardından

İstanbulspor-Manisa maçının ardından
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Manisa'ya 4-3 yenilen İstanbulspor'un teknik direktörü Cem Bağcı, seyircilere güzel bir maç izlettiklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Manisa'ya 4-3 yenilen İstanbulspor'un teknik direktörü Cem Bağcı, seyircilere güzel bir maç izlettiklerini söyledi.

Bağcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Manisa'yı tebrik ediyorum. Seyirciler için güzel bir maç oldu. Sezonun ilk maçları her zaman zor geçer. Buna rağmen iyi başladık." şeklinde konuşu.

Yenilen erken golden sonra defans direncini kaybettiklerini belirten Bağcı, "İkinci golü yedikten sonra oyuna daha çok ortak olduk. İkinci yarıda 2-2'yi yakalayıp psikolojik üstünlüğü kazandık ama erken gol yedik. Avantajımızı kaybettik." ifadelerini kullandı.

Manisa Teknik Sorumlusu Mehmet Mesut Tüfenkoğlu ise "İstanbul'a galibiyet için gelmiştik, galip geldiğimiz için mutluyuz. Oyuna iyi başladık, 2 gol bulduk. Basit hatayla gol yedik ama ikinci yarıda ağırlığımızı hissettirdik ve tekrar goller bulduk. Bizim için iyi bir başlangıç oldu. İstanbul deplasmanından galip geldik. İlerideki müsabakalarda hatalarımızdan ders çıkararak daha iyi bir Manisa izlettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Mustafa Demir Meral Akşener Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Seren Serengil Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbulspor-Manisa maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 22:11:55. #1.14#

title