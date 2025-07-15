İstanbulspor Hull City hangi kanalda? İstanbulspor Hull City maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

İstanbulspor Hull City maçı hangi kanalda? İstanbulspor Hull City hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi İstanbulspor Hull City maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, İstanbulspor Hull City maçını hangi kanal veriyor? İşte İstanbulspor Hull City maçı yayın bilgisi haberimizde...

İSTANBULSPOR HULL CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor Hull City maçı yayın bilgisi bulunmamaktadır. Türkiye'deki TV kanallarında yayınlanmamaktadır.

İSTANBULSPOR HULL CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbulspor Hull City maçı bu akşam saat 17.30 başlayacak.

İSTANBULSPOR HANGİ LİGDE?

İstanbulspor ya da sponsorluk anlaşması gereği Uğur Okulları İstanbulspor, 1926 yılında Kemal Halim Gürgen tarafından kurulmuştur ve Türk futbolunun en köklü kulüplerinden biridir. 1932 yılında Türkiye Futbol Şampiyonası'nı kazanarak İstanbul'un ilk Türkiye şampiyonu olmuştur. Şu anda 1. Lig'de mücadele etmektedir.