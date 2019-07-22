İstanbul Valiliği, İstanbul'da kaydı olmayan Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar süre tanıdı

İstanbul Valiliği, İstanbul'da kaydı olmayan Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos'a kadar süre verdi.

'Düzensiz Göçle Mücadele' başlıklı basın açıklamasında İstanbul Valiliği, belirtilen sürede geri dönmediği tespit edilenlerin, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle