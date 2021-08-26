İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu'na kayıtlar başladı

İstanbul Boğazı'nda 11-12 Eylül tarihlerinde düzenlenecek dünyanın ilk kıtalararası triatlon yarışı Oral B Boğaziçi Triatlonun'a kayıtlar başladı.

İstanbul Boğazı'nda 11-12 Eylül tarihlerinde düzenlenecek dünyanın ilk kıtalararası triatlon yarışı Oral B Boğaziçi Triatlonun'a kayıtlar başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den ve dünyadan 500 triatletin katılacağı organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ve Oral B'nin ana sponsorluğunda düzenlenecek.

Federasyonun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Yaş Grupları, Elit ve Takım Bayrak Standart Mesafe Triatlon Türkiye Şampiyonası, 2300 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ile 10 kilometre koşu kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyona başvuru, federasyonun web sitesi üzerinden 5 Eylül Pazar günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er