9 ilde yapılan operasyonda 24 lüks otomobile el konuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

9 ilde yapılan operasyonda 24 lüks otomobile el konuldu

Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından temin edilen ve usulsüz yöntemlerle satıldığı belirlenen 24 lüks otomobile el konuldu.

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından temin edilen ve usulsüz yöntemlerle satıldığı belirlenen 24 lüks otomobile el konuldu.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks otomobil kaçakçılığına ilişkin soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mardin, Tekirdağ ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 24 araca el konuldu.

Yapılan incelemede, devletin söz konusu araçlar nedeniyle 27 milyon lira vergi kaybına uğratıldığı belirlendi.

Otomobilleri farklı yöntemlerle yurt içine sokan, bunları sahte evrak düzenleyerek satan ve alanlara yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Farklı yöntemlerle lüks araçları yurda sokmuşlar

Şüphelilerin lüks otomobilleri gümrük vergilerini kısmen ya da tamamen ödemeyerek tescil işlemleri yaptırarak ithal ettikleri belirlenirken, otomobillerin bir kısmının yurt dışında çalıntı kaydı olduğu ve Interpol tarafından arandığı, bir kısmının turistik kolaylıklardan faydalanılarak yurda getirildiği, şüphelilerin bazılarına da ithalat kapsamında otomobil olarak getirilerek tadilat-montaj adı altında vasıfları değiştirilip ÖTV muafiyeti sağladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ilk tescil belgesi için "sahte trafik şahadetnamesi" düzenlemek suretiyle aracın alıcısına bu evrakı ibraz ederek orijinal belge gibi noterlere müracaatını sağladıkları belirtildi.

İlk tescil işlemini yaptıran şüphelilerin sahte şahadetname üzerinde aracın orijinal şasi numarasının harf ya da rakam gruplarında bir iki tanesini değiştirerek noterlerde ikiz şasi numarasının görülmesini engelledikleri tespit edildi.

Zanlıların ayrıca hazırladıkları sahte şahadetname ve evrak üzerinde değiştirilmiş şasi numarası ile ilk tescil işlemini ÖTV'siz yaptırdıkları, ilk tescil işleminin bitimine yakın şasi numarasında yanlışlık olduğunu söyleyerek orijinal şasi numarası ile trafik tescil belgesi aldıkları ortaya çıktı.

9 ilde yapılan operasyonda 24 lüks otomobile el konuldu
9 ilde yapılan operasyonda 24 lüks otomobile el konuldu
9 ilde yapılan operasyonda 24 lüks otomobile el konuldu
9 ilde yapılan operasyonda 24 lüks otomobile el konuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

ABD'den İstanbul'u da tehdit eden roketle ilgili açıklama: Cumartesi günü Dünya'ya düşebilir
ABD'den İstanbul'u da tehdit eden roketle ilgili açıklama: Cumartesi günü Dünya'ya düşebilir
Otomobil ahırdan kaçan ata çarptı, kara yolu kan gönlüne döndü
Otomobil ahırdan kaçan ata çarptı, kara yolu kan gönlüne döndü
Aleyna Tilki hakkındaki 'aşı' soruşturmasına takipsizlik kararı verildi
Aleyna Tilki hakkındaki 'aşı' soruşturmasına takipsizlik kararı verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Antonio Guterres
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Ebru Yaşar Demet Akalın
Spor Salih Uçan Ünal Karaman Ali Tandoğan Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 9 ilde yapılan operasyonda 24 lüks otomobile el konuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 11:04:33. #1.14#

title