Istanbul Emniyeti'nden Lgbti Yürüyüşü Açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Valiliğin yasağına rağmen yarın Taksim'de yapılmak istenen 'LGBTİ 8'inci Onur Yürüyüşü' ile ilgili güvenlik amaçlı bazı yolların kapatılacağı açıklandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "2 Temmuz 2017 Pazar günü saat 17.00'de 8. Trans Onur Haftası programı adı altında, LGBT organizesinde Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı önünde toplanarak gerçekleştirilecek yürüyüşe Valilik tarafından izin verilmemiş ve alınan güvenlik tedbirleri kapsamında 2 Temmuz 2017 Pazar günü saat 12.00'den itibaren trafiğe kapatılacak yollar aşağıda belirtilmiştir, Zambak Sokak ve Meşelik Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi - Sadri Alışık Sokak, Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi



Yeni Çarşı Caddesi - Hamalbaşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu - Asmalı Mescit Caddesi, Taksim Tünel (Beyoğlu Belediyesi önünden), Şişhane Metro Kavşağı Taksim Tünel istikameti trafiğe kapatılacaktır" ifadeleri kullanıldı.



(İHA)