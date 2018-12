İstanbul Ekonomi Zirvesi Altın Değerler Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye'nin en büyük ekonomi organizasyonlarından 2'nci İstanbul Ekonomi Zirvesi sonrasında kendi alanında başarılı işlere imza atan iş insanı ve Sivil Toplum Kuruluşlarına 'Altın Değerler' ödülleri verildi.

Türkiye'nin en büyük ekonomi organizasyonlarından 2'nci İstanbul Ekonomi zirvesi 10 ülkeden 500'den fazla iş adamının katılımıyla düzenlendi. Zirve sonunda kendi alanında başarılı işlere imza atan iş insanı ve Sivil Toplum Kuruluşlarına 'Altın Değerler' ödülleri verildi. Düzenlenen ödül törenine iş, sanat ve cemiyet hayatından 400 davetli katıldı.

Törende konuşan İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, 'Çok başarılı bir zirve gerçekleştirdik. Başarıyı teşvik etmek ve örnek çalışmalara imza atan kişileri 37 farklı kategoride ödüllendirdik. İcra Kurulu üyelerimiz tarafından çok titiz bir çalışma sonucu belirlenen ödülleri alan herkesi tebrik ederim' diye konuştu.

Gecede ödül töreninin yanı sıra konser ve defile gösterisi de sunuldu.

Ödül alan isimler ve kategorileri şöyle sıralandı:

Arkas Lojistik A.Ş. Onur Göçmez Genel Müdürü, 'Proje ve Ağır Yük Taşımaları'

European Investment Bank (EIB) Group Representative In Turkey Massimo d'eufemia 'Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmanı'/'Financing small and medium sizes enterprises in Turkey'

Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Mesim Hacıyev, 'Azerbaycan, Türkiye'ye tek seferde en büyük yatırım yapan ülke'

Barida Makina San.Tic.Ltd.Şti. Selçuk Sönmez Makine Montaj Sorumlusu, 'İnovasyon Kategorisi Şirketi '

BMC Holding Ethem Sancak Yönetim Kurulu Başkanı, 'Savunma Sanayi alanında Yılın İşadamı ödülü'

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yılmaz Altındağ Genel Sekreteri, 'Mardin İstihdam'a Katkılarından'

COMDATA Yasin Uslu Genel Müdür, 'Mardin İstihdam'a Katkılarından'

London Stock Exchange Group Elite Growth, Senior Manager- Emerging Market Leader Giacinto Oriolo, 'Uluslararası Ticaret'e teşvik ve destek' 'International Trade incentives and support'

Evteks Hazır Giyim ve Konfeksiyon A.Ş. İsa Dal Kurucusu, 'KOBİ Özel Ödülü'

Eyüp Sultan Belediyesi Başkanı Remzi Aydın, 'Pardus Göç Projesi'

İstanbul Yeni Havalimanı Kadri Samsunlu CEO, '3'üncü Havalimanı Projesi'

İstanbul Aydın Üniversitesi

David Douglas Leete Investor & Businessman United Kingdom 'Yabancı Yatırım Yapan İşadamı'

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Handan Boyce Genel Müdürü, 'Kongre Turizmindeki Türkiye'nin Global Markası'

Maxion Jantaş Jant Sanayi ve Tic. A.Ş. Hakan Ünlü Yönetim Kurulu Başkanı, 'İnovasyon Kaynakları Ödülü'

Medicana Dr. Hüseyin Bozkurt, 'Yılın Sağlık Yatırımcısı'

Rollmech Automotive Sanayi ve Tic. A.Ş. Ali Nazmi Bayram İnovasyon ve İş Geliştirme Müdürü ve İlker Demirayak AR-GE Genel Müdürü, 'İnovasyon Kaynakları Ödülü'

SBS Bilimsel Bio Çözümler San. ve Tic. A.Ş. Aslı Elif Tanuğur Samancı Genel Müdürü, 'İnovasyon Kategorisi ödülü'

Socar Türkiye Petrol Ürünleri Grup Direktörü Dr. Mutluay Doğan, 'Türkiye'de özel sektörün yaptığı en büyük yatırımlardan olan Star Rafinerisi'nin açılması'

Tosyalı Holding Fuat Tosyalı Yönetim Kurulu Başkanı, 'Yılın İşadamı'

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş Makbule Yönel Genel Müdürü, 'En İyi Gayrimenkul Danışmanlığı'

TURKONFED Orhan Turan, 'İş dünyasının sorunlarına yönelik geliştirdiği politika önerileriyle 'En Başarılı STK'

Türk Hava Yolları A.O. Merve Doğru, 'Ana Sponsor'

Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, '81 il 81 Anaokulu Projesi'

Türkiye İhracatçılar Meclisi İsmail Gülle, 'Türkiye'deki İhracatın Arttırılmasına katkılarından dolayı'

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Mehmet Gürcan Karakaş CEO'su 'Yerli Otomobil Ödülü'

Uyumsof Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, 'İnovasyon Döngüsü ödülü'

Vakıf Katılım Bankası Öztürk Oran Yönetim Kurulu Başkanı, 'Türkiye'nin En Başarılı Katılım Bankası'

Vestel Ventures A.Ş. Metin Salt Genel Müdürü, 'Kurumsal İnovasyon Liderliği'

Vop Mühendistlik İnş. Sanayi ve Tic. Ltd. Mutlu Alkan, 'Girişimci İşkadını ve toplumsal uzlaşmaya katkı '

Robastate Medya Nazım Deniz Kalaslıoğlu, 'Yerli Yazılım'

Circle grup Serdar Savaşer Barış Erdoğdu, 'Türkiye'yle Sırbistan arasındaki Ticari İlişkilerin Geliştirilmesi'

Yurtpet Akaryakıt LPG Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Abdülkerim Gümüş, 'Liman yatırımı'

Kadooğlu Holding Şanser Kadoğlu, 'İhracata Katkılarından'

Ana Akaryakıt LPG LNG CNG Dağıtım Sanayi ve Tic. A.Ş. Veysi Baday, 'Akaryakıt LPG Dağıtım'

Kızılgrup Mehmet Salih Kızıl, 'Akaryakıt Dağıtım'

Can Öncü, Moto3 tarihinin en genç yarış kazanan pilotu & Red Bull Rookies Cup 2018 Şampiyonu - İSTANBUL