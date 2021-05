Son Dakika: İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'in Porto şehrine alındı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınıp Portekiz'e verileceği iddialarına ilişkin "Kuzu kuzu gelip oynayacaklar" açıklamasında bulunmuştu. Başkan Özdemir'in bu sözlerinin üzerinden bir hafta geçmeden UEFA'dan konuya dair bir açıklama geldi. UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınıp Portekiz'in Porto şehrinde bulunan Dragao Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'in Porto şehrinde bulunan Dragao Stadı'na alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada Portekiz'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline toplamda 6000 taraftarın alınacağını belirtildi.

''TFF, ANLAYIŞLA KARŞILADI''

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin konuyla ilgili, "Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk makamları, UEFA'nın isteğini anlayışla karşıladı. Yakın gelecekte bir Şampiyonlar Ligi finali ve diğer birçok etkinliği Türkiye'de görmeyi umuyorum." dedi.

NİHAT ÖZDEMİR "KUZU KUZU GELECEKLER" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınacağı iddialarıyla ilgili açıklamada bulunan Nihat Özdemir, "Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz. Bu maç inşallah 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak. Sağlık, güvenlik, ulaşım her türlü tedbirler alınmış, planlanmış durumda. İki tane İngiliz takımının tarihi bir finali olacak. Manchester City aynı zamanda İngiltere'nin şampiyonu, Chelsea de önemli bir takım. Real Madrid gibi bir dünya devini yenerek finale kaldılar. Sportif anlamda çok güzel bir maç izlettirecekler. Seyircili maç olacağı için. Dünya uzun süredir böyle bir tabloyu özlemişti. Stadımız çok güzel. Zemini olsun, giriş çıkış, bütün şartlar tamamen sağlık kurullarına uygun şekilde planlanmış durumda. Her türlü tedbiri aldık" diye konuşmuştu.

KARANTİNA ŞARTI SIKINTI YARATMIŞTI

Türkiye, İngiltere tarafından 'kırmızı listeye' alındığı için Şampiyonlar Ligi finaline gidecek futbolcuların, idarecilerin ve futbolseverlerin hükümet tarafından belirlenecek bir otelde 10 gün kalması gerekiyordu. İngiliz hükümeti, bu kuralda bir muafiyet tanınmayacağını UEFA'ya aktarmıştı. UEFA, bu durumun EURO2020'de de forma giyecek birçok oyuncunun finalde oynayacak olmasından ötürü sıkıntı yaratacağı yönünde değerlendirmede bulunmuştu.