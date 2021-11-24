İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.

Kentte D-100 kara yolu ve Tem Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yavaş ilerliyor. İş yerine gitmeye çalışan vatandaşlar ile öğrenciler, bazı duraklar ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Trafik yoğunluğun yer yer etkili olan sağanakla arttığı gözlenirken, özellikle D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında trafiğin durma noktasına geldi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa yönündeki yoğunluk, TEM Ümraniye sapağına kadar etkili oluyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Cevizlibağ, Merter, Şirinevler mevkilerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanırken, özellikle kara yoluna katılım noktalarında yoğunluğun arttığı görüldü. D-100 kara yolu Ankara istikameti Mecidiyeköy mevkisi ile Edirne istikameti Beşiktaş mevkisinde ise trafik akışı yavaşlıyor.

İBB Cep Trafik uygulamasına göre, saat 09.33 itibarıyla yoğunluk yüzde 58 olarak ölçüldü.

AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

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