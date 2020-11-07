İstanbul'da spor tesisi işletmecilerinden oda olma yolunda ilk adım

Esnaf odası olmak için uzun yıllardır mücadele veren spor tesisi işletmecileri, geçtiğimiz günlerde İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Bakırköy'deki toplantı salonunda bir araya gelerek oda olma yolunda ilk adımı attı.

Toplantıda Spor Tesisi İşletmecilerinin genel sorunları, devlet nezdinde tanınabilirlik, oda olmanın avantajları, yeni istihdamlar sağlayıp devlete nasıl katma değer sağlanacağı ve mesleğin gelişimi konuları konuşuldu.

ENDER: AMACIMIZ İSTANBUL'UN EN ÖNEMLİ ODALARINDAN BİRİNİ KURMAK

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz'ın öncülüğünde, İSTESOB yönetim kurulunun desteği ile yapılan toplantıda uzun yıllar Botaş'ın başantrenörlüğünü yürüten ve halen Beylikdüzü Basketbol Akademisi Spor Okulu'nun kurucusu olan Ender Kaya bir sunum gerçekleştirdi. Ender Kaya toplantıda bu girişimi İstanbul'dan başlatıp tüm Türkiye'ye yaymayı amaçladıklarını belirterek, "Bütün spor işletmecilerini ve spor eğitmenlerini bu odanın içinde birleştirip İstanbul'un en önemli odalarından birini kurmak amacındayız. Bunun için de yoğun mesai ve çaba harcayacağız" dedi.

YURTSEVEN ÜYELİK ŞARTLARINI AÇIKLADI

Spor Tesisi İşletmecileri Odası'nın kurucularından Erkan Aslan Yurtseven de toplantıda üyelik şartlarını açıkladı. Yurtseven üyeleri öncelikle Gelir Vergisi yönünden şahıs mükellefi olunması gerektiği ve uygun nace kodu ile vergi açılışı yapmaları konusunda uyardı. Daha önce böyle bir odanın olmamasından dolayı yanlış nace kodu kullanan üyelere ise nace kodlarını düzeltmeleri konusunda bilgilendirdi. İlk defa açılış yapacak işletme sahiplerine ise bu konuda tam destek verileceğini belirtti.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYULDU

Pandemi dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen toplantının küçük gruplar halinde ileriki haftalarda da devam edeceği ve kısa süre içerisinde büyük bir toplantı ile seçimli genel kurulun yapılacağı tüm üyelere duyuruldu.