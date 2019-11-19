İstanbul'da sahte para operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

19.11.2019 17:37 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:37

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda 21 kişi gözaltına alınmış, piyasaya sürülmek için bekleyen 15 bin dolar ve 128 bin lira ele geçirilmiş, şebekenin piyasaya sürdüğü toplam 335 bin liraya el konulmuştu. 21 şüpheliden 9'u bugün çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirerek, sahte para basarak piyasaya süren bir şebekenin peşine düştü. 6 ay boyunca şüphelileri teknik ve fiziki takiple izleyen ekipler 15 Kasım'da İstanbul, Adana ve Mardin'de 24 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 23 kişiyi yakalamak için yapılan baskınlara Özel Harekat ekipleri, polis helikopteri de katıldı. Yapılan baskınlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan aynı şebekeden 5 kişinin ise daha önce sahte para basmak ve piyasaya sürmek suçunda tutuklandığı halen cezaevinde oldukları ortaya çıktı.

İZMİR'DE PİYASAYA SÜRÜLECEK PARALARA DA EL KONULDU

Polis ekipleri yaptığı baskınlarda İstanbul ve Adana'dan İzmir'e yollanarak piyasaya sürülmesi için hazırlanan 100 dolarlık banknotlar halinde 15 bin dolar ve 100 liralık banknotlar halinde toplam 128 bin liralık sahte banknot piyasaya sürülmeden ele geçirdi. Şebeke üyelerinden ele geçirilen diğer sahte paraların da İzmir'de piyasaya sürüleceği öğrenildi.

ŞEBEKEDEN TOPLAM SAHTE 335 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şebekeye yönelik yaklaşık 1 ay içerisinde yaptığı ara operasyonlarda toplam 335 bin lira sahte para ele geçirdi. Gözaltına alınan 21 kişi hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kurulan örgüte üye olmak' ve 'Parada sahtecilik' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. Şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u bugün çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA