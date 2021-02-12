İstanbul'da kar yağışı olacak mı? Hafta sonu kar yağışı olacak mı? Kar yağışı kaç gün sürecek?

Meteoroloji tarafından 2-3 gündür kar uyarısı yapıldı. İstanbullular bugün kar yağışı ile güne başladı. Bugün erken saatlerde başlaya kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da kar yağışı olacak mı? Hafta sonu kar yağışı olacak mı? Kar yağışı kaç gün sürecek?

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da etkili olması beklenen son yılların en şiddetli soğukları için günler öncesinden tahminde bulunmuştu. Yapılan tahminlerin ardından İstanbul'da 10 gündür etkili olan bahar havası bugün yerini soğuk havaya ve sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları 20 derece birden düştü. Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren ise kar yağışı etkisini arttıracak.

HAFTA SONU KAR YAĞIŞI OLACAK MI?

Kar yağışının İstanbul'da Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerine kadar etkili olması bekleniyor. Uzmanların tahminlerine göre etkili olacak olan kar yağışı son yılların en ağır kış şartları arasında yer alacak.