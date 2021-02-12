İstanbul'da kar yağışı olacak mı? Hafta sonu kar yağışı olacak mı? Kar yağışı kaç gün sürecek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İstanbul'da kar yağışı olacak mı? Hafta sonu kar yağışı olacak mı? Kar yağışı kaç gün sürecek?

12.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:32
İstanbul'da kar yağışı olacak mı? Hafta sonu kar yağışı olacak mı? Kar yağışı kaç gün sürecek?

12 Şubat Cuma günü sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürmekte. İstanbul'da kar yağışı olacak mı? Hafta sonu kar yağışı olacak mı? Kar yağışı kaç gün sürecek?

Meteoroloji tarafından 2-3 gündür kar uyarısı yapıldı. İstanbullular bugün kar yağışı ile güne başladı. Bugün erken saatlerde başlaya kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da kar yağışı olacak mı? Hafta sonu kar yağışı olacak mı? Kar yağışı kaç gün sürecek?

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da etkili olması beklenen son yılların en şiddetli soğukları için günler öncesinden tahminde bulunmuştu. Yapılan tahminlerin ardından İstanbul'da 10 gündür etkili olan bahar havası bugün yerini soğuk havaya ve sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları 20 derece birden düştü. Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren ise kar yağışı etkisini arttıracak.

HAFTA SONU KAR YAĞIŞI OLACAK MI?

Kar yağışının İstanbul'da Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerine kadar etkili olması bekleniyor. Uzmanların tahminlerine göre etkili olacak olan kar yağışı son yılların en ağır kış şartları arasında yer alacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Fuat Oktay Meral Akşener Numan Kurtulmuş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Cem Yılmaz Hülya Avşar Özcan Deniz
Spor Ömer Ali Ozan Tufan Erol Bulut Cüneyt Çakır Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kar Türk İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da kar yağışı olacak mı? Hafta sonu kar yağışı olacak mı? Kar yağışı kaç gün sürecek?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 12:46:52. #1.14#
title