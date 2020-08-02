İstanbul'da kalan vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti
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İstanbul'da kalan vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti

İstanbul'da kalan vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti -Kimileri mangal yaptı, kimileri ise yürüyüş yaptı -Orman içerisindeki yoğunluk havadan drone ile görüntülendi İstanbul'da Kurban Bayramı'nda şehir dışına tatile gitmeyen vatandaşlar, bayramın 3'uncu gününde Belgrad Ormanı'na akın etti.

02.08.2020 14:05 | Son Güncelleme: 02.08.2020 14:29

İstanbul'da kalan vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti

-Kimileri mangal yaptı, kimileri ise yürüyüş yaptı

-Orman içerisindeki yoğunluk havadan drone ile görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da Kurban Bayramı'nda şehir dışına tatile gitmeyen vatandaşlar, bayramın 3'uncu gününde Belgrad Ormanı'na akın etti. Doğa ile baş başa kalan vatandaşların bir kısmı mangal yaptı bir kısmı ise yürüyüş gerçekleştirdi.

İstanbul'da birçok kişi dört günlük bayram iznini şehir dışında aileleriyle değerlendirirken, bazı vatandaşlar ise İstanbul'da kalarak ormanlık alanda dinlenmeyi tercih etti. Vatandaşların en çok tercih ettiği mekanların başında ise Belgrad Ormanı geldi. Sabah erken saatlerden itibaren ormanın içerisinde bulunan piknik ve dinlenme alanlarını dolduran vatandaşlar, gün boyu doğa ile baş başa olmanın huzurunu yaşadı. Belgrad Ormanı'na gelen vatandaşlar çocuklarıyla top oynayıp, spor ve yürüyüş yaptı. Vatandaşların o anları ise drone ile havadan görüntülendi.

Ailesi ile birlikte ormana gelen Hüseyin Büyükbenli, "Açık bir havada çocukları eğlendirmek için geldik. Gölge ve serin olduğu için burasını tercih ettik. Pandemi dolayısı ile ailelerimizin yanına gidemedik. Buruk bir bayram oldu" açıklamasına yer verdi. Aydın Gönülalan ise, "Bayram tatili olunca değerlendirmek istedik. Kalabalıktan şehrin gürültüsünden buraya geldik. Ailemizle burada vakit geçiriyoruz. İstanbul yaşayan birisi olarak en yakın yer burası olduğunu düşünüyorum" dedi.

Özgür Güçlübaştugu "Evden sıkıldık zaten fazlasıyla pandemi sürecinde içerideydik. Burada da masa ve sandalye kalmamış. Sanırım kimse şehir dışına gitmemiş" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da kalan vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti

Kaynak: İHA

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