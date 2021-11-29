İSTANBUL'DA HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU (Maltepe-D-100) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL'DA HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU (Maltepe-D-100)

Demirören Haber Ajansı / Murat Solak - Haberler | Güncel
İSTANBUL'DA HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU (Maltepe-D-100)

MALTEPE, İdealtepe D-100 Karayolu'nda haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - MALTEPE, İdealtepe D-100 Karayolu'nda haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 07.45 itibariyle trafik yüzde 57 olarak ölçüldü.

Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde Maltepe, İdealtepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat  07.45 itibariyle trafik yüzde 57 olarak ölçüldü.

Görüntü dökümü:

------------

-Trafik yoğunluğundan görüntü

-Genel ve detaylar


- İstanbul

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLDU; DALGALARIN YÜKSEKLİĞİ 3 METREYE KADAR ULAŞTI

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLDU; DALGALARIN YÜKSEKLİĞİ 3 METREYE KADAR ULAŞTI

 Metro saldırganı Emrah Yılmaz'ın ailesine de kabusu yaşattığı ortaya çıktı! Kapıları kırıp annesini darbetmiş

Metro saldırganı Emrah Yılmaz'ın ailesine de kabusu yaşattığı ortaya çıktı! Kapıları kırıp annesini darbetmiş

 Koronavirüsü yenen hamile kadın, pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti

Koronavirüsü yenen hamile kadın, pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Murat Solak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title